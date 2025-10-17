La M.O.D.A. y Leiva cantan al espíritu de esfuerzo y sacrificio en ''Subiendo como El Chava Jiménez'
La M.O.D.A. lanza este viernes San Felices, su sexto álbum de estudio con dos únicas colaboraciones. Los de Burgos se unen en este disco a Repion, en la ya lanzada No te necesito para ser feliz, y a Leiva, que canta junto a ellos Subiendo como El Chava Jiménez. Escúchala y descubre el significado de la canción.
Leiva es uno de los artistas invitados de San Felices, el sexto álbum de estudio de La M.O.D.A. que llega este viernes 17 de octubre.
El grupo burgalés se ha aliado con el madrileño para lanzar Subiendo como El Chava Jiménez, una canción en la que hacen un guiño al mítico ciclista aunque "las cosas de bicis se quedan en el título".
Así lo contaron este miércoles sus seis integrantes durante su visita a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales. "La figura del Chava ha sido una inspiración para hablar de otras cosas", explicaron sobre este tema cargado de nostalgia y el esfuerzo propio de un ciclista cuando escala un puerto.
Da igual cuál sea la meta y el esfuerzo que haya que hacer para llegar hasta ella, el sacrificio por lograr el objetivo no va a cesar. Si hay que bajarse de la bici para empujarla y llegar hasta arriba, se hará.
La letra de 'Subiendo como el Chava Jiménez'
Te echo de menos me duele porque no estás
Las letras más bonitas ya están escritas
Pero quiero recordarte como eras
La cuesta se hace larga, más de lo que debería
Pero miro hacia adelante como a ti te gustaría;
Voy subiendo como el Chava Jiménez
Hay montañas que te enseñan quién eres
Cueste lo que cueste, aprieto los dientes
Hay montañas que te enseñan quién eres
Me dejo la piel, cada curva es una herida
Pon el alma en el papel como e público pedía
Ahora las personas son más rápidas cada día
Los daños existen y tú lo sabías
Voy subiendo como el Chava Jiménez
Hay montañas que te enseñan quién eres
Cueste lo que cueste, aprieto los dientes
Subiendo como el Chava Jiménez
Sigo por la parte más lenta
La bajo siempre a tumba abierta
Siempre por la rampa que cuesta
Da igual que me tiemblen las piernas
Voy subiendo como el Chava Jiménez
Hay montañas que te enseñan quién eres
Cueste lo que cueste aprieto los dientes
Hay montañas que te enseñan quién eres
Voy subiendo como el Chava Jiménez
Hay montañas que te enseñan quién eres
Cueste lo que cueste aprieto los dientes