La M.O.D.A. y Leiva cantan al espíritu de esfuerzo y sacrificio en ''Subiendo como El Chava Jiménez'

Leiva es uno de los artistas invitados de San Felices, el sexto álbum de estudio de La M.O.D.A. que llega este viernes 17 de octubre.

El grupo burgalés se ha aliado con el madrileño para lanzar Subiendo como El Chava Jiménez, una canción en la que hacen un guiño al mítico ciclista aunque "las cosas de bicis se quedan en el título".

Así lo contaron este miércoles sus seis integrantes durante su visita a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales. "La figura del Chava ha sido una inspiración para hablar de otras cosas", explicaron sobre este tema cargado de nostalgia y el esfuerzo propio de un ciclista cuando escala un puerto.

Da igual cuál sea la meta y el esfuerzo que haya que hacer para llegar hasta ella, el sacrificio por lograr el objetivo no va a cesar. Si hay que bajarse de la bici para empujarla y llegar hasta arriba, se hará.

La letra de 'Subiendo como el Chava Jiménez'

Te echo de menos me duele porque no estás

Las letras más bonitas ya están escritas

Pero quiero recordarte como eras

La cuesta se hace larga, más de lo que debería

Pero miro hacia adelante como a ti te gustaría;

Voy subiendo como el Chava Jiménez

Hay montañas que te enseñan quién eres

Cueste lo que cueste, aprieto los dientes

Hay montañas que te enseñan quién eres

Me dejo la piel, cada curva es una herida

Pon el alma en el papel como e público pedía

Ahora las personas son más rápidas cada día

Los daños existen y tú lo sabías

Voy subiendo como el Chava Jiménez

Hay montañas que te enseñan quién eres

Cueste lo que cueste, aprieto los dientes

Subiendo como el Chava Jiménez

Sigo por la parte más lenta

La bajo siempre a tumba abierta

Siempre por la rampa que cuesta

Da igual que me tiemblen las piernas

Voy subiendo como el Chava Jiménez

Hay montañas que te enseñan quién eres

Cueste lo que cueste aprieto los dientes

Hay montañas que te enseñan quién eres

Voy subiendo como el Chava Jiménez

Hay montañas que te enseñan quién eres

Cueste lo que cueste aprieto los dientes