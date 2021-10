Los 10 videoclips más caros de la historia de la música

Los videoclips son una parte fundamental para que los artistas puedan promocionar su música. Todo empezó en la década de los 80 con el gran éxito que adquirió en televisión MTV y que se ha ido sustituyendo por la fuerza que tienen las plataformas en streaming como Youtube en la actualidad.

Por ello, las discográficas invierten una buena cantidad de dinero en las canciones más potentes, dando a lugar presupuestos de millones de dólares. Cuando hablamos de los videoclips más caros de la historia de la música, no encontremos ninguna canción actual. Y no es porque sean menos espectaculares que décadas atrás, más bien todo lo contrario.

La postproducción digital ha abaratado costes drásticamente, pudiendo prescindir de carísimas escenografías por un elaborado trabajo digital.

Pero volviendo al tema inicial, entre los artistas que han protagonizado los videoclips más caros de la música se encuentran grandes estrellas de los 80 y los 90: Michael Jackson, Madonna o Guns N' Roses les costaron una millonada —literalmente hablando— a sus discográficas, aunque viendo el dinero que han ganado desde entonces ha sido un gasto más que compensado.

A continuación, te mostramos cuáles han sido los 10 videoclips más caros:

1. Michael Jackson & Janet Jackson - Scream (7 millones de dólares)

Michael y Janet Jackson son los protagonistas del videoclip más caro de la historia. En su tema Scream, lanzado en 1995, los hermanos escapaban de la Tierra en una nave espacial. Una nave para la que se construyeron 13 sets diferentes en un tiempo récord: cinco semanas desde la idea inicial hasta la publicación del videoclip. Este vídeo costó en su día la friolera de 7 millones de dólares, cuyo prepuesto en la actualidad ascendería hasta los 12 millones.

Mark Romanek fue el director que se encargó de este proyecto a contrarreloj, y él mismo explicó en su momento por qué había costado tanto este videoclip: "La razón por la que el vídeo costó una cantidad tan obscena de dinero fue que el sello discográfico me vino demasiado tarde con una fecha de lanzamiento muy justa. Y Michael está loco. Todo tiene que ser lo más grande y lo mejor, lo mejor en toda la historia. Y me dieron algo como cinco semanas desde el día en que vinieron a verme hasta el estreno del vídeo. Así que tuvimos que construir todos los sets enormes y hacer todos estos complicados efectos".

El director explicó que tardó dos semanas para hacer la pre producción. A lo que había que sumarle 10 días de rodaje y tan sólo les quedaban dos semanas y media para editarlo y añadirle todos los efectos especiales. "Además, dos millones de dólares fueron para las comidades y la seguridad de Michael y Janet, los remolques y sus asistentes... Así que dos millones de eso ni siquiera aparecieron en la pantalla", añadió.

2. Madonna -Express Yourself (5,5 millones de dólares)

En 1989 Madonna lanzó el vídeo más caro de su carrera, Express yourself. En su día costó cinco millones, pero se calcula que con la inflación ahora costaría 11 millones poder realizarlo. Dirigido por Davied Fincher, el videoclip está inspirado en la película distópica de Fritz Lang Metropolis.

Madonna participó muy activamente en la producción de este trabajo. Supervisó la construcción de decorados, el vestuario e incluso se reunió con el equipo de estilismo y el director de fotografía para dar sus ideas.

"Yo tenía algunas ideas fijas, por ejemplo, el gato y la idea de Metrópolis. Definitivamente quería tener esa influencia, esa mirada en todos los hombres, los trabajadores, trabajando diligente y metódicamente ", explicó la cantante en Madonna: In Her Own Words.

3- Madonna - Die another day (6,1 millones de dólares)

El tercer puesto también lo ocupa la Ambición Rubia, en esta ocasión con el tema Die another day, que hizo para la película de James Bond con el mismo nombre en 2002. En su momento costó 6,1 millones, pero se ha calculado que ahora rodar este videoclip ascendería a los 9,4 millones.

Inspirado en las escenas de acción de la saga Bond, el videoclip recrea una pelea entre dos Madonnas, una buena y una mala, en la que se requirió un gran trabajo de efectos especiales.

4- Madonna - Bedtime Story (5 millones de dólares)

En 1995 Mark Romanek no solo dirigió Scream, el videoclip más caro de la historia, sino que también creó el que hasta la fecha es el cuarto vídeo musical más caro: Bedtime Story de Madonna (si, ella otra vez). En esta ocasión costó 5 millones de dólares, cuyo presupuesto ahora rondaría alrededor de los 9 millones.

Cargado de imágenes surrealistas, el rodaje del vídeo se realizó en seis días, a la que se le sumaron varias semanas de postproducción para perfeccionar los efectos digitales. El estreno del videoclip se trató como si fuese el de una película, proyectándose en cines de Los Ángeles y Nueva York.

5. Michael Jackson -Black Or White (4 millones de dólares)

El estreno del videoclip de Black or white de Michael Jackson en 1991 marcó un hito en la historia de la televisión. Se calcula que unos 500 millones de telespectadores vieron en directo el lanzamiento de este vídeo de 11 minutos, convirtiéndose en el especial de la cadena Fox con mayor audiencia hasta ese momento.

El vídeo costó 4 millones de dólares —mientras que ahora costaría unos 8,1 millones— y contó con apariciones de personajes tan conocidos como Macaulay Culkin y Tyra Banks, así como complejos efectos especiales.

6. Guns N' Roses -Estranged (4 millones de dólares)

Escrito por el propio Axl Rose y dirigido por Andy Morahan. Estranged completaba la trilogía de vídeos que incluía Don't Cry y November Rain. El elevado coste del vídeo, 4 millones de dólares en 1991 que ahora se elevarían a 7,6 millones.

El gran coste de esta producción de 10 minutos se encuentra en la tecnología CGI utilizada para los efectos especiales, lo más novedoso de la época. Expertos en el sector como el citado Mark Romanek. aseguran que el presupuesto de este videoclip fue mucho mayor, y que podría tratarse realmente del más caro de la historia.

7. Aqua - Cartoon Heroes (3 millones de dólares)

Hay muchas teorías sobre cuánto costó Cartoon Heroes, el videoclip que la banda danesa Aqua lanzó en 1999. A pesar del gran uso del croma en el rodaje, se calcula que la creación de todo el universo extraterrestre así como su gran protagonista pudieron costarle al grupo —más bien a su discográfica— nada más y nada menos que 3 millones de dólares, lo que ahora se situaría en 5,6 millones.

8. Limp Bizkit - Rollin' (Air Raid Vehicle) (3 millones de dólares)

Fred Durst, vocalista de Limp Bizkit, fue el propio director del videoclip de su tema Rollin' (Air Raid Vehicle). Con un presupuesto de 3 millones de dólares (que ahora costaría 4,8 millones), parte del vídeo fue rodado en la parte superior de la Torre Sur del World Trade Center. Además, contó con los cameos de los actores Ben Stiller y Stephen Dorff, que en aquel año protagonizaron la icónica Zoolander.

9. MC Hammer -2 Legit 2 Quit (2,5 millones de dólares)

El videoclip de 2 Legit 2 Quit de MC Hammer es un corto de 15 minutos que narra la historia del famoso guante de Michael Jackson. Una producción que costó 2,5 millones en 1991 y que ahora rondaría los 5 millones en la que aparecían famosos como Tony Danza, Jim Belushi y James Brown.

10. Michael Jackson -Bad (2 millones de dólares)

Como si de una película se tratase, Michael Jackson recurrió a Martin Scorsese para dirigir el videoclip de Bad, de 18 minutos de duración. El guion fue escrita por Richard Price y se inspiró principalmente en el musical West Side Story.

El rodaje en varias localizaciones de Brooklyn se alargó un mes al que tuvieron que añadirle las semanas de edición y costó 2,2 millones de dólares.