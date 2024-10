Las 9 + 1 portadas de discos o singles más icónicas de la historia de la música

Antes de que la revolución digital y las plataformas de streaming cambiaran el modo de consumir música y relegasen a vinilos y cd's al capricho de una minoría de nostálgicos y melómanos, las portadas de los discos fueron tan importantes como las pistas musicales que contenían los álbumes.

Los Beatles, los Strokes, David Bowie o Bruce Springsteen confiaron el diseño de sus covers a los fotógrafos y estudios creativos más destacados para convertirlas en parte de su identidad musical y muchas de ellas pasaron a la historia de la misma manera que sus canciones.

Aquí las nueve portadas de discos más icónicas a la que sumamos la de la banda española que fue premiada por la de uno de sus discos.

'Abbey Road', The Beatles

La portada más famosa del mundo convirtió el paso de cebra situado frente al estudio de grabación en el que el grupo británico creó la mayoría de sus canciones en uno de los rincones de Londres más buscados y fotografiados por los turistas.

La instantánea de John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison cruzando en fila fue disparada el 8 de agosto de 1969 por Iain MacMillan a partir de la idea de McCartney

La foto dio lugar a una popular teoría de la conspiración que contaba que Paul McCartney en realidad había muerto en un accidente de tráfico en 1966 y que el de la foto era un doble, de tal manera que la foto representaba un cortejo fúnebre en el que Lennon era el sacerdote, Ringo Starr, el hombre que carga el ataúd, y Harrison, el enterrador.

Abbey Road, la portada de The Beatles | Apple Records

'Nevermind', Nirvana

Contó Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, que la idea para la portada del segundo disco del grupo grunge por excelencia la tuvo al ver un programa de televisión sobre nacimientos bajo el agua.

La icónica imagen de un bebé buceando en una piscina tratando de coger un billete de un dólar fue la elegida tras hacer una sesión en una piscina para bebés. El niño protagonista tenía tres meses y era el hijo de un amigo del fotógrafo y, aunque se preparó una imagen alternativa, Cobain se negó a que nada tapase el pene: "Si esto te ofende es que eres un pedófilo encubierto".

En 2021, treinta años después de la salida del disco, Spencer Elden, el bebé protagonista, demandó a la banda por considerar que esa instantánea constituye un delito de pornografía infantil. Además de pedir una indemnización por daños y perjuicios, quería que Nirvana retirase la portada de Nevermind de cualquier posible reedición.

La portada de Nevermind de Nirvana | Nirvana

'Aladdin Sane', David Bowie

La foto que ilustra el segundo disco del Duque Blanco es reconocida como la Mona Lisa del pop. Esta portada lanzada en 1973 tuvo un fuerte impacto entre los fans y la industria de la música, mostrando a Bowie con el torso desnudo, con un tupé naranja, un rayo que atraviesa su cara, los ojos cerrados y algo que no se sabe qué es en la clavícula.

Brian Duffy fue el autor de este retrato que fue elegido tras varias sesiones de fotos y que "todavía permanece tan fresca y provocativa como en 1973", como aseguraba Chris Duffy, el hijo del fotógrafo que coordinó la exposición Bowie Taken By Duffy por el 50 aniversario de la icónica imagen.

Aladdin Sane, de David Bowie | David Bowie

'The Dark Side of the Moon', Pink Floyd

Ni el nombre del grupo, ni el título del álbum. Solo un prisma triangular sobre un fondo negro atravesado por un rayo de luz blanca que se convierte en un espectro de colores al cruzar la figura.

Con esta portada, la banda de rock experimental Pink Floid marcó un antes y un después en el mundo del diseño musical. Su autor fue el grupo creativo Hipgnosis, con el británico Storm Thorgerson al frente, que después trabajó para otros grupos como Led Zeppelin, Muse o The Cramberries.

The Dark Side of the Moon, Pink Floyd | Pink Floyd

'Born in the U.S.A'., Bruce Springsteen

El músico de New Jersey lanzó este álbum en 1984 y su portada, fruto del trabajo conjunto de Bruce Springsteen, la fotógrafa Annie Leibovitz y la directora de arte Andrea Klein, se ha convertido en una de las más icónicas de la industria.

La cover es una foto de El Boss en primer plano, pero no de su cara, sino de su trasero, en vaqueros y con un pañuelo en el bolsillo derecho. De fondo, la bandera de Estados Unidos dio pie a una apasionada polémica porque parecía insinuar que el cantante estaba orinando sobre ella.

Born in the U.S.A, Bruce Springsteen | Bruce Springsteen

'Ramones', Ramones

Los cuatro componentes de la banda de punk Ramones posaron chulescos y desafiantes para la portada de su primer disco, titulado con el nombre del grupo. La foto, en blanco y negro, fue captada con Roberta Bayley, fotógrafa de la revista Punk, en un jardín público de Nueva York y era toda una declaración de intenciones que marcó toda su discografía.

Claro, que la idea inicial del grupo era una foto de sus caras en primer plano, al modo de la de Meet the Beatles!.

Ramones, de Ramones | Ramones

'Never mind the bollocks', Sex Pistols

Fue el primero y el último disco que la banda de punk lanzó en 1977 y la portada tenía que responder al espíritu poderoso e irreverente de su música. Su mánager, Malcolm McLaren, nunca quiso que aparecieran los miembros del grupo porque creía que ese concepto era un poco hortera.

La cover se encargó finalmente a Jamie Red, fundador de la revista underground Suburban Press, y utilizó la misma técnica que usaba para su publicación: recortar letras de otros periódicos y revistas para hacer collages, y las letras de esta ilustración proceden del diario Times.

'Is This It', The Strokes

"Era finales del año 1999 o 2000. Había pasado el día en una sesión de fotos de moda y mi apartamento estaba lleno de ropa y accesorios. Mi novia salió de la ducha mientras yo estaba jugando con una Big Shot Polaroid que había encontrado en el ático de mis padres. Estaba vieja, pero tenía 10 Polaroid que quería usar, encontré este increíble guante Chanel y ella accedió a posar", explicó el fotógrafo Colin Lane.

Él es el autor de la instantánea que muestra el culo de una mujer sobre el que se apoya una mano con un guante negro y que ha convertido la portada del primer disco de la banda estadounidense en una de las más emblemáticas de la historia de la música.

'Teenage Dream', Katy Perry

Los desnudos o semidesnudos femeninos en las portadas de los discos han sido una constante entre los grupos o solistas femeninos. La portada del segundo álbum de Perry es una de las que rompió con esa norma, aunque con tintes de caricatura.

La cantante de Roar aparece sin ropa sobre una nube de algodón rosa en una pintura que es obra del artista neoyorquino Will Cotton, que también fue el director creativo del vídeoclip California Gurls. “El día que encontré a Will Cotton, supe que quería llevar en vivo su mundo de dulces”, explicó la artista sobre esta colaboración.

Katy Perry en la portada del disco 'A Teenage Dream' | Katy Perry

El Poeta Haley, Love of Lesbian

La portada del octavo disco del grupo indie barcelonés fue reconocida con un Grammy Latino en 2017.

Inspirada en los cómics y las ilustraciones publicitarias de los años 60, el ilustrador Sergio Mola la convirtió en una explosion de colores alrededor de un superhéroe inspirado en Ziggy Stardust, el personaje creado por David Bowie para su disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.