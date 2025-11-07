Abraham Mateo se une a Funzo en 'Como antes'

Abraham Mateollega a este 7 de noviembre con un estreno a lo grande: Como antes, un tema en colaboración con Funzo.

Esta canción es el segundo single y primer foco del primer álbum de Funzo en solitario, una balada pop preciosista con algunas de las mejores melodías del artista emergente y la colaboración especial del gaditano.

Cómo se entrelazan y fluyen las voces de los dos artistas a lo largo del tema tiene algo de mágico, y más teniendo en cuenta que Funzo no se caracteriza por contar con colaboraciones a lo largo de toda su carrera, lo que hace que esta unión sea más única todavía.

La instrumentación colabora con infinitos detalles y una producción milimétrica que juega siempre a favor de la canción, que consigue generar a la perfección ese sentimiento de nostalgia del que habla la letra.

Así es Funzo

Tras el perfil de Funzo se encuentra Adrián Gomis, miembro fundador, junto a su hermano Juan Carlos (Baby Loud), del dúo musical alicantino Funzo & Baby Loud, conocidos como pioneros de la "nueva ola del pop español", quienes separaron sus carreras a finales de 2023 con una gran despedida rodeados de más de 15.000 personas en su último concierto como dúo en el Movistar Arena de Madrid.

En este comienzo con su nuevo proyecto en solitario, Funzo muestra una mayor madurez y amplitud de su registro y se encuentra en su mejor momento creativo.