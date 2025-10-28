Abraham Mateo y Ana Mena conquistan a la audiencia con la versión más íntima de 'Quiero decirte' en directo | Getty Images

Abraham Mateo y Ana Mena han regresado al Olimpo de la música con un éxito que les ha regalado grandes alegrías. Ambos artistas han saboreado de nuevo el éxito de Quiero decirte, un tema que está viviendo un boom después de la aparición del gaditano en la serie Culpa Nuestra' donde le vemos interpretar este tema. A partir de aquí, la canción ha tomado presencia en plataformas digitales permitiendo que el tema haya sido redescubierto por muchos.

Más allá de su versión en estudio,Quiero decirte ha enamorado a la audiencia con su actuación en directo. Abraham Mateo, quien forma parte del jurado de Operación Triunfo, y Ana Mena como artista invitada, han tomado el escenario del talent show con su interpretación magistral de este tema. La canción ha comenzado con su versión más íntima en acústico, donde el intérprete de Maníaca a la guitarra y a la artista de Un clásico han unido sus voces creando una atmósfera mágica en el plató.

La actuación se transforma volviendo a su instrumental original. Un espectáculo in crecendo con el que la malagueña y el gaditano se coronan en esta gala.

Reacciones en redes: "Lo buenísima que ha sido esta actuación"

Los internautas han inundado las redes con comentarios que han avalado el dominio escénico de ambos artistas. "Lo buenísima que ha sido esta actuación de Ana mena y Abraham mateo, lo mejor de la noche", "No puedo creer que esos vocals hayan sido en vivo."Pero Ana Mena y Abraham Mateo son ángeles? Yo digo que sí", han sido algunos de los comentarios con los que el público ha dado el sobresaliente a esta actuación.

Incluso hay quienes han recordado sus inicios enMenuda Noche, programa donde ambos dieron parte de sus primeros pasos en la música.

'Quiero decirte' y su versión en italiano, el regalo para sus fans

Quiero decirte tendrá una segunda vida con su versión en italiano. Con un stories a través de redes sociales el pasado viernes 17 de octubre, ambos artistas confirmaron que están preparando su nueva versión. Cabe recordar que Ana Mena ya cuenta con experiencia en el mercado musical italiano con varios singles en este idioma o su participación en el prestigioso Festival de Sanremo.

"E voglio dirti che lo sento che mi manchi davvero mi dispiace ma lo sooooo che non è più il momento ed è solo colpa mia", escribió Ana Mena en X.