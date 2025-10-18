Abraham Mateo y Ana Mena preparan la versión italiana de 'Quiero decirte' tras el éxito por 'Culpa nuestra'

Quiero decirte, la colaboración entre Abraham Mateo y Ana Mena de 2022, está resurgiendo con una segunda etapa de éxito. La canción aparece en Culpa nuestra, película protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara estrenada el pasado 16 de octubre, y eso ha despertado todas las alarmas de los dos artistas.

Para aprovechar el tirón viral, Abraham Mateo y Ana Mena están preparando una versión italiana de Quiero decirte con un objetivo: convertir su éxito nacional en un himno más allá de nuestras fronteras, sobre todo teniendo en cuenta que la malagueña ya tiene experiencia en el mercado italiano.

Abraham Mateo ha compartido este viernes 17 de octubre una historia en su Instagram donde aparece con Ana Mena escuchando su reinterpretación de Quiero decirte, la cual aún no tiene fecha de lanzamiento.

"E voglio dirti che lo sento che mi manchi davvero mi dispiace ma lo sooooo che non è più il momento ed è solo colpa miaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa", ha escrito Ana Mena en X (antes Twitter) como un adelanto de la letra del estribillo. En la original, dicen: "Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos / Que de to' lo que ha pasao, nena, yo me arrepiento".