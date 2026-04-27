La reflexión de Rosalía por actuar en 'Euphoria': "Imagínate tener un sueño y que se te cumpla cuando menos te lo esperas"

Rosalía no para de celebrar con entusiasmo el haber podido participar en la tercera temporada de la serie Euphoria. La artista da vida a la pole dancer Magick, y en su papel se intercala el español y el inglés.

Este personaje era de los más esperados de la nueva entrega de la ficción dirigida por Sam Levinson, y la artista conquistó al público desde el primer momento, pero también al director desde el casting.

Ahora, la catalana ha compartido desde su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes durante el rodaje, y ha mostrado sus sentimientos por haber podido formar parte de esta afamada producción protagonizada por Zendaya.

"Esta fue mi cara cuando me confirmaron que me daban el papel en Euphoria", ha comenzado su reflexión, haciendo referencia a una primera imagen de la cantante llorando de emoción.

Así, ha explicado, mostrando la importancia de la experiencia para ella: "Era el primer casting de mi vida y TODO era en inglés. Imagínate tener un sueño desde hace años y que se te cumpla cuando menos te lo esperas".

"Me mordí mucho el labio de los nervios y que se me amorató tanto el brazo"

"Luego tendría que aprenderme una coreo en menos de 48horas (la que saldrá en el episodio de esta noche) y recuerdo que me mordí mucho el labio de los nervios y que se me amorató tanto el brazo que parecía que tuviera una galaxia entera en el bíceps", ha compartido Rosalía. Y es que la cantante en el y tercer episodio de la temporada aparece en la barra de pole dance haciendo esos pasos de los que habla.

Además, entre las imágenes ha mostrado esos moratones que tenía en el brazo por los ensayos, y cómo se los tuvieron que tapar con maquillaje antes de rodar. El resto de fotografías muestran a la catalana vestida como su personaje, algunos detalles como su taquilla, e instantáneas mostrándose entusiasmada esperando para rodar su secuencia.

Por último, Rosalía ha mostrado su agradecimiento: "Gracias Sam y a todo el resto por creer en mí💜 Eternamente fan de Euphoria y agradecidiiiiiiíssssima x esta experiencia".