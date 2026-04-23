¿Cuántas canciones ha quitado Rosalía oficialmente del setlist del 'LUX TOUR'?

Rosalía lleva su show con el LUX TOUR por todo el mundo. Después de ocho conciertos en España la artista continúa su gira por países europeos como Países Bajos y Bélgica. Sin embargo, desde que comenzó la gira en Lyon (Francia), el espectáculo ha ido variando.

Cada concierto tiene a un invitado distinto en el confesionario antes de la Perla, pero hay otra modificación que no le gusta tanto a los fans. Si bien es algo cada vez más habitual que el artista interprete una canción distinta en cada concierto —como ocurre con giras como Debí Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny y las versiones locales de Dua Lipa en Radical Optimism Tour— Rosalía está actuando completamente diferente, y en lugar de sumar temas al setlist o cambiar uno por otro, la artista está quitando canciones.

No obstante, no son tantos temas los que ha quitado de su lista de canciones del show como circula en redes. Aunque hay excepciones, como es el caso de Memòria que la artista cantó una vez con Carminho, cuando la catalana no canta un tema 'fijo' en un concierto no vuelve a interpretarlo en los siguientes.

Hasta su concierto en Ámsterdam, Rosalía ha eliminado del setlist estas canciones oficialmente:

La noche de anoche

Novia Robot

¿Quitará alguna más del setlist el resto de la gira?

Setlist actualizado de los conciertos de Rosalía