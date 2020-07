Adam Levine se fuma un 'cigarro de la risa' y pide la despenalización de la marihuana en 'Nobody's Love', lo nuevo de Maroon 5

Los chicos de Maroon 5 vuelven a la música tras estos meses de ausencia con un nuevo tema, Nobody's Love, un sencillo en el que reflexionan sobre la eternidad del amor y que coge el testigo de su anterior éxito, 'Girls Like You', que consiguió el número 1 en las listas.

Si mi amor no es tu amor, entonces no es de nadie

Solo tuyo solo tuyo no cualquiera

Y si alguna vez te vas, nunca voy a querer a nadie, el amor de nadie

El video de 'Nobody's Love' fue filmado en Los Ángeles solo con un iPhone, Adam frente a la cámara y el director grabando.

Además del lanzamiento de 'Nobody’s Love', Maroon 5 anunció recientemente la nueva ruta para su gira de conciertos de Estados Unidos en 2021. Mickey Madden, el bajista, ya no formará parte de la banda, ya que anunció su salida tras su detención por una denuncia de violencia doméstica.

"Tengo algunas cosas con las que necesito tratar ahora mismo, así que decidí abandonar Maroon 5 para un futuro próximo. Durante este período, no quiero ser una distracción para mis compañeros de banda. Les deseo todo lo mejor", aseguró a la revista People.

DESPENALIZACIÓN DE LA MARIHUANA

Adam Levine le canta al amor de su vida mientras se lía un cigarro de marihuana, algo que podría pasar desapercibido si no fuese por el alegato a favor de la despenalización de esta sustancia en Estados Unidos. "Es hora de poner fin a la guerra contra la marihuana. La aplicación agresiva de las leyes de posesión de marihuana atrapa innecesariamente a cientos de miles de personas en el sistema de justicia penal y desperdicia miles de millones de dólares de los contribuyentes", se puede leer al finalizar el vídeo.

LETRA DE NOBODY'S LOVE DE MAROON 5

You could make a grown man cry

If you ever said goodbye

Never let you go (why?)

Never let you go (why?)

You could make a grown man cry

If you ever left my side

Never let you go (why?)

Never let you go (why?)

You’re the only hand in my back pocket

If you ever left I go psychotic

Heaven hear me cryin cryin oh oh

Baby you’re the key to my heart locket

If you ever left never unlock it

Lonely like an island, island oh oh

If my love ain’t your love it’s never gonna be nobody’s love

Never gonna need nobody’s love, but yours, but yours

If my love ain’t your love it’s never gonna be nobody’s love

Never gonna need nobody’s trust but yours, but yours

You could make a grown man cry

If you ever said goodbye

Never let you go (why?)

Never let you go (why?)

You could make a grown man cry, if you ever left my side

Never let you go never let you go

You’re the only hand in my back pocket

If you ever left i go psychotic

Heaven hear me cryin cryin oh oh

Hit me like a drug and I can’t stop it

Fit me like a glove and I cant knock it.

I aint even lying lying oh oh

If my love ain’t your love it’s never gonna be nobody’s love

Never gonna need nobody’s love but yours, but yours

If my love ain’t your love it’s never gonna be nobody’s love

Never gonna keep nobody’s trust but yours, but yours

If my love ain’t your love then it’s nobody’s

Only yours only yours not just anybody

And If you ever leave then i’m never gonna want nobody, nobody’s love

If my love ain’t your love then it’s nobody’s

Only yours only yours not just anybody

And If you ever leave then i’m never gonna want nobody, nobody’s love

Nobody’s love! Oh yea

If my love ain’t your love it’s never gonna be nobody’s love

Never gonna need nobody’s love but yours, but yours

If my love ain’t your love it’s never gonna be nobody’s love

Never gonna need nobody’s love but yours, but yours

If my love ain’t your love then it’s nobody’s

Only yours only yours not just anybody

And If you ever leave then i’m never gonna want nobody, nobody’s love

If my love ain’t your love then it’s nobody’s

Only yours only yours not just anybody

And If you ever leave then i’m never gonna want nobody, nobody’s love