Aitana adelanta una canción nueva en el tráiler de su documental 'Metamorfosis'

Aitana lanza el tráiler de su documental, Aitana: Metamorfosis, a pocos días de su estreno el 28 de febrero. En él, se desvelan algunos temas que tratará la película, como su falta de intimidad, sus dudas, su excesiva preocupación por el trabajo, la presión pública que recibe...

Pero el tráiler deja entrever algo más aparte del contenido del documental: también desvela una parte de una canción nueva del próximo disco de Aitana, del cual solo se conoce el primer sencillo, Segundo intento. Durante una escena del documental, Aitana aparece escuchando su propia canción en el coche. "Es un tema heavy", dice. La letra dice así:

Porque todavía te quiero

Yo te quiero

Maldito, me olvidaste el primero

Tú que me prometiste el mundo entero

Ahora devuélveme mi 6 de febrero

Así será 'Aitana: Metamorfosis'

El tráiler del documental de Aitana incluye numerosas frases de la artista donde se percibe la sinceridad con la que se ha enfrentado a este proyecto. "Llevo siete años sin parar", "esto es mi vida, es todo el tiempo así" o "debería estar muy contenta, y estoy triste" son solo tres oraciones donde la catalana muestra su lado más humano.

"Este documental es mostrarle a la gente todo lo que hay detrás. Que no soy perfecta y que ya no me importa", dice Aitana durante el tráiler. En otro momento, asegura que necesita componer música por salud mental: "Hago canciones porque me curan".

Aitana también habla sobre los numerosos rumores que circulan alrededor de su vida sentimental: "Ya me han sacado seis novios diferentes. Quién sabe, a lo mejor sí que los tengo", ironiza.