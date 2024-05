Aitana regala a sus fans una preciosa versión a capella de su canción 'Vas a quedarte'

La carrera de Aitana floreció en 2019 con su canción Vas a quedarte, una preciosa balada nostálgica y romántica que a muchos de sus fans les llegó rápido al corazón.

Han pasado cinco años ya de su lanzamiento y la catalana ha demostrado que le tiene un cariño especial porque recientemente la ha incluido en el setlist de su gira Alpha. El tiempo pasa, pero sus orígenes son los que son y ella no lo olvida.

Para recordar sus inicios, la artista ha aprovechado una entrevista en el medio mexicano W Radio para cantar una versión a capella del single. Ni instrumentos, ni coros, ni bailarines... solo ella y su dulce voz.

La nueva canción de Aitana

Su viaje a México le ha permitido charlar con diversos medios y en uno de ellos se ha referido a su nuevo proyecto musical, adelantando que saldrá en breves una canción que ella compuso en septiembre de 2023. A diferencia de Akureyri, esta será en solitario.

¿Será pop o nos recordará a la electrónica como pasó con Alpha? La intérprete de miamor ha revelado que no tendrá nada que ver con sus sonidos anteriores: "Se va a notar mucho por donde voy. Es otra cosa, no es Alpha, no es 11 Razones y no es Spoiler".

"En cada álbum ofrezco cosas distintas y es lo que quiero reflejar", ha aclarado Aitana.