Aitana regresa a los escenarios tras superar un problema de salud: "Necesitaba ese descanso vocal"

Aitana no está pasando sus mejores semanas a nivel profesional después de que un problema de salud la apartara de los escenarios durante varias semanas. "Estoy perdiendo la voz", admitía la cantante en un vídeo en su cuenta de Instagram.

Obligada a cancelar conciertos

Este problema que arrastra Aitana la ha obligado a cancelar algunos de sus conciertos durante las últimas semanas. El último, el de Sanlúcar de Barrameda, apenas unos minutos antes de que comenzara el show de la artista catalana para solucionar su problema de salud.

A través de su cuenta de Instagram, Aitana anunció la suspensión del show y quiso dar explicaciones a los miles de seguidores que se preparaban para verla actuar esa misma noche en la localidad gaditana: "A principios de septiembre tuve laringitis, que no es algo muy fuerte, pero el problema es que se me inflamaron las cuerdas vocales y tuve que cancelar conciertos y aplazar otros cuatro, para ser exactos", detalló la cantante catalana.

Los efectos de la laringitis que sufrió Aitana

"Ayer, después de tres semanas, volví a Sevilla y tenía muchísimas ganas de volver. De hecho, mi médico y mi foniatra me dijeron que no estaba capacitada para volver, porque cuando tienes laringitis para la voz hablada está bien, pero para cantar tienes las cuerdas inflamadas o irritadas", explicó.

Sin embargo, desoyendo los consejos de los profesionales, la cantante trató de continuar con su gira por las ganas que tenía de volver: "Fue un subidón, pero lo pasé un poco mal porque a mitad de concierto me empezó a doler en las cuerdas vocales. Me quedé disfónica", confesó.

Aunque estuvo calentando previamente antes del concierto, su vocal coach y su médico que si descansaba volvería a tener voz: "He luchado para que así fuese, pero me he levantado casi sin voz, no puedo hacer la escala", reiteró Aitana.

Entonces, la cantante no pudo contener las lágrimas y se rompió ante sus seguidores para hablar de lo que este problema de salud había supuesto: "Tengo que cancelar el concierto de Cádiz. Me sabe fatal, porque sé que hay gente muchísimo peor, es solo una laringitis, pero, por desgracia, tengo que cancelar unos conciertos... Es una mierda... No quiero que nadie piense que no soy responsable, todos los días caliento, cuido la voz... Pero tampoco puedo forzar la situación, ni que empeore", dijo entre lágrimas.

"He venido para intentarlo hasta el último momento y voy a seguir mirándome. Voy a volver al foniatra para ver cuánto más puede esto durar, espero que no sea mucho. Insisto en que hay mil cosas peores, pero esto me está dejando sin voz", señaló la triunfita, totalmente sincera.

Aitana reaparece sobre los escenarios

Sin embargo, las cosas parecen haber cambiado en las últimas horas. Según ha confirmado la cantante catalana a LOC, podría volver a cantar este mismo fin de semana después de superar los dolores que la habían dejado sin voz: "Estoy mucho mejor, la verdad. Necesitaba ese descanso vocal para recuperarme", ha asegurado.

"La laringitis no es una cosa grave, pero, cuando eres cantante, si se te pasa a las cuerdas vocales sí que es un poco más jodido. La cosa es que no me estaba dando la voz para hacer conciertos y tampoco quería empeorarlo para un futuro. Así que he tenido que aplazar muchos shows. Pero creo que este sábado ya voy a volver, en Granada", comentó, algo que finalmente ha confirmado ella misma.

Una rápida recuperación

Pillar a tiempo este problema ha permitido que la recuperación de la cantante haya sido mucho más rápida de lo esperado: "Tras cantar en Sevilla, vi que no estaba bien del todo, porque al día siguiente me levanté sin voz. Entonces volví al foniatra y ya empecé a practicar diferentes calentamientos. Y creo que ya estoy mucho mejor", aseguraba, explicando que le podía venir bien el concierto de este sábado para comprobar su estado de salud.

Aunque fue un tema preocupante, la artista catalana confió absolutamente en los especialistas: "Necesitas tranquilizarte y, sobre todo, hacer ese descanso vocal. Porque si fuerzas la voz, entonces sí que va a ser una recuperación más lenta. Y ese era mi único miedo, a ver cuándo volvía. Pero no que no me fuese a volver la voz, porque no, no iba tanto de eso", explicó sobre la afección que la ha apartado de los escenarios.