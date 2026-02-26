Alcalá Norte anuncia 'El hombre planeta', primer adelanto de su próximo álbum

"Ya sabéis que el fomo nos la suda cantidad", confesaban Alcalá Norte en su Instagram. Y es que la banda lleva sin sacar música 100% propia desde 2024, año del lanzamiento de su primer disco homónimo.

Sin embargo, la espera por fin ha terminado, pues los madrileños han anunciado el lanzamiento de El hombre planeta,el primer adelanto de su segundo disco.

Según se ha revelado, esta canción de pop-rock tendrá un carácter enérgico y nostálgico al mismo tiempo y marcará el inicio de una nueva era de la banda.

La letra nos cuenta la historia del violinista Paganini, quien negocia el precio de su alma con Satanás. La versión que han utilizado de inspiración es la que escribió el alemán Heinrich Heine en su relato Las noches florentinas.

Además, este proyecto, que verá la luz el 5 de marzo, vendrá acompañado de un videoclip bastante peculiar que no dejará indiferente a nadie.

Sin embargo, ya se puede preguardar el disco para poder escucharlo en cuanto salga.