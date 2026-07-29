Alejandro Sanz anuncia 'Yo era poesía', su colaboración con Eden Muñoz

Alejandro Sanz ya ha puesto fecha a uno de sus próximos proyectos musicales: el artista madrileño ha anunciado el lanzamiento de Yo era poesía, una colaboración con el cantante y compositor mexicano Eden Muñoz que ha despertado una enorme expectación entre los seguidores de ambos.

La noticia llegó en un momento muy significativo para el intérprete, ya que decidió compartirla el mismo día en que su hija Manuela celebraba su cumpleaños, aportando un componente especialmente emotivo al anuncio. De hecho, mientras la familia Sanz conmemoraba una jornada muy especial, el cantante aprovechó para desvelar el título de su nuevo sencillo, un proyecto que une a dos artistas con trayectorias distintas, pero con un rasgo común: la importancia que ambos conceden a las letras y a la capacidad de emocionar a través de la música.

Por un lado, Alejandro Sanz continúa siendo una de las grandes referencias del pop en español gracias a una carrera marcada por composiciones cargadas de sensibilidad. Por otro, Eden Muñoz se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música mexicana actual, tanto por su trabajo como intérprete como por su faceta de compositor.

Todo ello queda reflejado en el adelanto de la canción, donde los artistas mezclan con mucho talento sus distintos estilos en forma de balada desgarradora. "Arriesgarlo todo nunca sonó tan bien", expresa Sanz junto al fragmento de su próxima colaboración. Yo era poesía se estrena el próximo 7 de agosto.

Yo era poesía llega en pleno ¿Y ahora qué? World Tour, tratándose del primer lanzamiento del artista madrileño desde Cuéntame, su último featuring junto a la argentina Yami Safdie.