Quiénes son los invitados de Pasapalabra hoy: Así son Txabi Franquesa, Marta Torné, Desiré Cordero y Víctor Elías

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El mes de julio se acerca a su final, y con él Pasapalabra toma otra bocanada de aire fresco con sus cuatro nuevos invitados, que vienen directos del mundo de la actuación, la música, el modelaje y la comedia. ¡Te contamos quiénes son!

Pasapalabra afronta el calor con ganas, ilusión... ¡Y nuevos invitados en su plató! Dos desde el equipo naranja y dos desde el azul, los nuevos famosos intentarán superar todas las pruebas del concurso conducido por Roberto Leal.

En esta ocasión vienen directos del mundo de la actuación, la música, el modelaje y la comedia, dispuestos a dejarse la piel en el programa de Antena 3. ¡Te contamos quiénes son!

Txabi Franquesa

Este humorista, actor, presentador, reportero y guionista se dio a conocer como cómico dentro del Circuito Nacional de Comedia y se convirtió en un rostro habitual de. A lo largo de su carrera también ha trabajado en televisión, teatro y cine, participando en programas de entretenimiento y como maestro de ceremonias en espectáculos como. En los últimos años ha cosechado un gran éxito con su monólogo Escocía.

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Marta Torné

Esta actriz y presentadora comenzó su carrera en programas de entretenimiento antes de alcanzar la popularidad en la serie El Internado. Posteriormente ha participado en ficciones como Gran Reserva, Los Protegidos, Velvet Colección, El desorden que dejas y Clanes, además de presentar formatos televisivos.

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Desiré Cordero

Esta modelo e influencer alcanzó la fama tras ser coronada Miss Universo España 2014, representando posteriormente a España en el certamen de Miss Universo 2014, donde logró situarse entre las diez mejores candidatas. Desde entonces ha desarrollado una exitosa carrera internacional en el mundo de la moda, desfilando y trabajando para agencias en ciudades como París, Milán, Londres, Nueva York y Estambul. Además de su trayectoria como modelo, ha participado en programas de televisión y es una figura habitual de la crónica social y las redes sociales.

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Víctor Elías

Este actor, músico y director musical es conocido principalmente por interpretar a Guille en la exitosa serie Los Serrano. Tras su etapa como actor, orientó gran parte de su carrera hacia la música, trabajando como pianista, compositor y director musical para artistas y grandes producciones en directo, sin abandonar del todo la interpretación. En los últimos años también ha compartido su experiencia personal a través del libro y espectáculo #YoSostenido, donde relata su infancia, su proceso de superación y el papel fundamental que la música ha tenido en su vida. Además, está casado con la cantante Ana Guerra.