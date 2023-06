Alejandro Sanz conquista Madrid con 'SANZ en Vivo' en una noche de sorpresas y estrellas: desde su hija Alma hasta Dani Martín

Larga vida a la música y a Alejandro Sanz.

A sus 54 años y 28 Premios Grammy a sus espaldas, el cantautor criado en Algeciras ha brillado con luz propia en el Wizink Center de Madrid con su gira SANZ en Vivo, con la que está recorriendo toda España, y que ha pasado por Latinoamérica con éxito.

Sanz, uno de los artistas más consagrados de nuestro país, ha congregado a fanáticos de todas tipo: desde los más longevos, que le llevan acompañando desde el inicio de su andadura, hasta los más jóvenes, y es que su música, llena de color y sentimiento, no entiende de edades.

El intérprete no está pasando por su mejor momento personal, y hace ya varias semanas que actualiza a sus seguidores sobre los problemas de salud mental que esta padeciendo últimamente a través de sus redes sociales, por eso, sus fans se ha volcado más que nunca en su show y le han abrazado con cálidos aplausos y ovaciones durante más de dos horas de espectáculo.

No cabe duda alguna de que el cantante ha salido con las pilas más que cargadas de su concierto, pues él mismo confesó hace escasos días que, aunque sigue teniendo altibajos emocionales, se sube a los escenarios con "el alma cargada" y sus fans son su "munición", y los 15.000 asistentes al concierto se han asegurado de curar su corazón partío.

Ese debe ser uno de los motivos por los que se ha llevado las manos al pecho en reiteradas ocasiones y ha señalado a su público, en señal de agradecimiento: son, los unos para los otros, tiritas para el alma.

Desde grandes éxitos como No es lo mismo, Looking For Paradise o Amiga Mía, y recientes temas de su decimonoveno álbum como Bio e Iba, Sanz ha hecho una extensa aunque meticulosa selección entre su discografía, que comprende más de tres décadas de carrera musical: más de media vida dedicada a la música y tocando corazones en todos los rincones del mundo.

Y no ha habido una sola letra que los fans no hayan cantado a coro junto al cantante.

Su hija Alma, protagonista de la noche

Entre canción y canción, Alejandro ha parado el Wizink para que el recinto entero le cantase cumpleaños feliz a una persona muy especial, su hija Alma, que acaba de cumplir nueve años.

El estadio se ha rendido a los pies de la pequeña cuando ha dedicado unas breves pero sinceras palabras al público desde lo más profundo de su corazón: "Gracias por querer a mi padre y apoyarlo", ha agradecido la niña, dejando resbalar lágrimas de pura emoción por las mejillas de los asistentes.

Después de vivir el momento más sentimental de la noche, Alma ha acompañado a su padre sobre el escenario mientras este interpretaba Mi persona favorita, dedicada a ella.

Nathy Peluso, Fundación Alalá y Dani Martín: unos invitados de lujo

Alejandro Sanz prometió muchas sorpresas al incio de la noche, y ha superado con creces cualquier expectativa de sus fans.

En esta noche de estrellas, Alejandro se ha encontrado por primera vez sobre el escenario con la argentinaNathy Peluso,a la que ha definico como una artista personal, diferente, pura y con swing, para interpretar su tema Quisiera Ser, al que la presencia de la cantante urbana le ha aportado un toque de soul.

El artista ha vuelto a demostrar que tiene un corazón de oro y, sus segundos invitados de la noche han sido los chicos de la Fundación Alalá de las Tresmil Viviendas de Sevilla, un organismo que ayuda niños en riesgo de exclusión social para que puedan cumplir su sueño de dedicarse al mundo artístico.

Desde bailaores y cantaores pasando por músicos, un enorme grupo de niños y jóvenes han acompañado a Alejandro cantando Corazón Partío a golpe de cajón, dejando ese duente flamenco, gitano y sevillano sobre el escenario de la metrópoli.

Cuando parecía que el show estaba llegando a su fin y las luces se han tornado oscuras, el cantautor ha aparecido en medio del escenario y, mientras entonaba las primeras notas de Viviendo Deprisa, ha aparecido como una estrella en el firmamento Dani Martín, que recientemente reveló que se retiraba de la música temporalmente, para cantar junto a Sanz.

La actuación ha estado marcada por la complicidad y el cariño de los artistas.

Alejandro Sanz se ha despedido de su Madrid por partida doble: con un medley de algunos de sus grandes éxitos, y con un improvisado corrillo flamenco con los niños de la fundación, que se han ido a casa con el corazón lleno.

El cantautor regresará la noche del viernes 30 de junio con su segundo concierto consecutivo en el Wizink Center