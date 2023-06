Alejandro Sanz cita su canción 'Se vende' para explicar la evolución de su estado anímico

Ha pasado un mes desde que Alejandro Sanz puso en jaque a todos sus seguidores al sincerarse en Twitter y asegurar que estaba atravesando una crisis personal.

"No estoy bien", escribió el 27 de mayo el artista madrileño, que rápidamente recibió el cariño de su público y que, pese a esta mala racha, no ha dejado de lado sus obligaciones laborales. El 3 de junio arrancó La Gira en Pamplona con un emocionante concierto en el que se sinceró con todo su público.

Sus palabras en este show han servido de inspiración a sus fans, que esperan ansiosos cada actualización sobre el estado anímico del cantante. La última ha sido este martes 27 de junio, fecha en que se cumple un mes del primer mensaje. "Sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco", ha apuntado el cantante, que asegura "es difícil [enfrentarse a esta situación/mejorar] porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo".

Para ser más gráficos, Alejandro Sanz hace una comparación con la letra de su canción Se vende, del disco La música no se toca de 2012, y lanza un mensaje de esperanza. "Os diré algo para que me entendáis. ¿Os acordáis de la canción Se vende? Bueno, pues no vendo", apunta tajante.

En la canción Se vende, el cantante tira la toalla y abandona la lucha. "Se vende un alma nueva sin usar, se vende / Yo rindo mis ejércitos de plomo / Yo quemo mis navíos en tu vientre", canta Alejandro Sanz, que ahora no tiene intención de dejar de remar. Seguirá trabajando en mejorar y recuperarse pronto.

"Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotrxs sois mi munición", añade como despedida.

La letra de 'Se vende', de Alejandro Sanz

Dejamos tantos sueños al filo del colchón

Dejamos melodías junto a la emoción

Luchamos tantos duelos tras esa pared

Atado llevo el fleco de un suspiro y un adiós

Ya nadie aquí se llama, no se oye ni una voz

Los muebles y el silencio abarrotan el salón

Yo oprimo las caricias y los ruegos

Y escribo en un cartel que cuelgo en el balcón: "se vende"

Un alma nueva sin usar, se vende

Yo rindo mis ejércitos de plomo

Yo quemo mis navíos en tu vientre amueblado de dolor

Vende la nube de tu alma pa' que invente

Yo entrego mis conquistas y mis fuertes

Las dudas van al cubo de los verdes

Y el alma va cosida a nuestro adiós

Se mezclan las palabras y el televisor

Denuncian los vecinos el silencio atroz

Rebotaron los ecos por última vez

Arranco los reflejos del cristal de dios

Se apagaron tus llamas y me quemo yo

No encuentro la salida hacia dentro de tu amor

Ya borra nuestros nombres del buzón

Y escribe en un cartel que cuelgue del balcón: "se vende"

Un alma nueva sin usar, se vende

Yo rindo mis ejércitos de plomo

Yo quemo mis navíos en tu vientre, te entrego mi timón

Vende la nube de tu alma pa'(para) que invente

Los sueños, las promesas, los pendientes

Las dudas van al cubo de los verdes

Y el alma va cosida al pantalón

Por qué no barres lo que sobre de tu corazón

Por qué no guardas lo que vale más

Y me haces una copia de la llave del portal

Te dejo un hueco en mi recuerdo por venir

Te apunto en una lista que no tiene fin

Te aparto los momentos que tú quieras, yo

Yo estoy para cuidarte el sitio del amor

Se vende un alma nueva sin usar, se vende

Yo rindo mis ejércitos de plomo

Yo quemo mis navíos en tu vientre

Te entrego al edredón

Vende la nube de tu alma pa' que invente

Los sueños, las promesas, los pendientes

Las dudas van al cubo de los verdes

Y el alma va cosida a mi dolor