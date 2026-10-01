Alejandro Sanz se emociona con el estreno del musical basado en su obra: "He disfrutado muchísimo de este proceso" | Agencia EFE

La carrera de Alejandro Sanz es considerada una de las más prolíficas dentro de la industria musical española, desde que iniciase su trayectoria con el lanzamiento de Viviendo deprisa en 1991.

Decenas de premios y reconocimientos han respaldado la música del madrileño, que atesora hits que han marcado a varias generaciones como Corazón partío, Amiga mía o Pisando fuerte, que aún a día de hoy suenan en las radios y son tarareados por el público.

Un artista de una magnitud que ha trascendido hasta lograr hitos como El Alma al Aire, el musical basado en las canciones de Alejandro Sanz interpretado en el Teatro Ocaso Coliseum de Madrid hasta el próximo 31 de enero. Una función en la que el cantante ejerce de compositor y ha contado con el dramaturgo Álvaro Tato y el director Jonathan Kent en el equipo creativo.

"Hay algo realmente emocionante en ver cómo tus canciones encuentran una vida que nunca imaginaste para ellas", ha indicado Alejandro Sanz en el carrusel de fotos del estreno que ha publicado en su perfil de Instagram. "Tanto talento, trabajo y cariño para convertirlas en una historia nueva. El sueño de cualquier compositor hecho realidad, superando todas mis expectativas. GRACIAS por dejaros el alma al aire en esta obra de arte".

Un proyecto con el que Sanz ha confesado haber "disfrutado muchísimo de este proceso", ya que "los musicales son un lenguaje diferente", y por el que ha querido agradecer al equipo haberse "comprometido desde el fondo de su corazón".

Un logro por el que su amiga y compañera Shakira, a quien acompañó hace unos días durante su concierto en la residencia de Macondo Park en Madrid al ritmo de La Tortura y Corazón Partío, ha querido felicitar al artista. "Orgullosa de ti, Ale y de este musical que me dicen que es espectacular y que voy a estar viendo en estos días", ha indicado la colombiana en stories.