Bruno Mars y Sting iniciaron el homenaje cantando Locked Out Of Heaven y Could You Be Love. La gran emoción fue cuando aparecieron Damian, Ziggy y Stephen Marley para homenajear a su padre, junto con la exitosa Rihanna.

Pero el broche inicial lo puso la cantante Taylor Swift que se encangó de iniciar la gala al más puro estilo circense interpretando su single We Are Never Ever Getting Back Together.

Entre actuaciones lo más esperado de la noche fueron los premiados de este año. Sin duda el evento más importante de la música ha tenido sabor británico. La banda Murford & Sons se ha llevado durante la madrugada el premio más importante de la noche: 'El mejor álbum del año'. Pero el grupo que más premios se ha llevado han sido The Black keys que arrasaron con cuatro galardones entre los que cuentan Mejor Disco de Rock por El Camino, Mejor Canción de Rock y Mejor Actuación por Lonely Boy y Mejor Productor, Dan Auerbach, guitarrista y cantante de la formación.

La banda neyorquina FUN se alzó con dos premios por su gran canción We are young entre los que se encontraba Mejor Canción del Año y Artista Revelación. También Goyte puso la nota cuando Prince le entregó el premio a Mejor Grabación del Año por Somebody that I used to know.

La actuación más esperada fue la de Elton John que sorprendió una vez más con su homenaje al fallecido rockero, Levon Helm de la banda The Band. Junto a John cantaron Zac Brown y Brittany Howard entre otros.

Por la gala presentada por el rapero LL Cool J que duró tres horas y media pasaron muchos artistas entre los que se encontraba el reaparición de Justin Timberlake que aseguró que "son los mejores Grammy de la historia".

Maroon 5 y Frank Ocean también tuvieron protagonismo este año. La banda de Adam Levine se subió al escenario para cantar la canción Daylight y a modo de fusión apareció Alicia Keys con su Girl on fire, una mezcla de estilos y ritmo y resultó muy buena.

El punto latino lo pusieron Juanes que se llevó el premio al Mejor Álbum Pop Latino y Jennifer López con un vestido de lo más sugerente a pesar de que la CBS había pedido a sus invitadas que tuvieran consideración con enseñar mucha carne. Jennifer aseguró: "Como veis, leí vuestro mensaje", y el rapero Pitbull replicó: "Mamá, estás guapísima. Tú inspiraste ese mensaje".

Persona del año: Bruce Springsteen

Grabación del año: “Somebody That I Used to Know” Gotye featuring Kimbra

Canción del año: “We Are Young” FUN. featuring Janelle Monáe

Disco del año: “Babel” Mumford & Sons

Artista revelación: FUN.

Mejor actuación pop: “Set Fire to the Rain” ADELE

Mejor disco pop: “Stronger” Kelly Clarkson

Mejor videoclip: ”We Found Love” Rihanna featuring Calvin Harris (Melina Matsoukas, video director; Juliette Larthe & Ben Sullivan, video producers)

Mejor actuación pop a dúo: “Somebody That I Used to Know” Gotye featuring Kimbra

Mejor disco alternativo: “Making Mirrors” Gotye

Mejor colaboración rap: “No Church in the Wild” by Jay-Z & Kanye West featuring Frank Ocean & The-Dream

Mejor actuación rap: “Niggas in Paris” Jay-Z featuring Kanye West

Mejor canción rap: “Niggas in Paris” Jay-Z featuring Kanye West

Mejor disco rap: “Take Care” Drake

Mejor disco rock: “El Camino” The Black Keys

Mejor actuación rock: “Lonely Boy” The Black Keys

Mejor disco electrónico: “Bangarang” Skrillex

Mejor tema rock: ”Lonely Boy” The Black Keys

Mejor actuación R&B: “Climax” Usher

Mejor actuación R&B Tradicional: “Love on Top” Beyoncé

Mejor disco latin jazz: “¡Ritmo!” The Clare Fischer Latin Jazz Big Band

Mejor solo improvisado de jazz: “Hot House” Gary Buron & Chick Corea

Mejor disco reggae: “Rebirth” Jimmy Cliff

Mejor disco tejano: “Pecados y Milagros” Lila Downs

Mejor disco latino: “MTV Unplugged (Deluxe Edition)” Juanes

Mejor remezcla: “Promises” (Skrillex & Nero Remix) Skrillex, remixer (Nero)