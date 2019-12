Alfred aparece por sorpresa en el concierto de fin de gira de Lola Indigo

Desde que salió de OT Lola Indigo no ha parado de trabajar ni de cosechar éxitos desde que publicó su primer single 'ya no quiero na' el año pasado. Desde entonces, la artista madrileña no ha dejado de acumular éxitos como Mujer Bruja, Me Quedo o Lola Bunny.

Todo esto presentando sus temas en directo con su extensa gira Akelarre que ha llegado a su fin en la sala La Mirona de Salt (Girona). Después de todo un año repleto de canciones y sacando temas Lola Índigo, se encuentra en lo más alto.

Con todas las entradas vendidas, más de 1.800 personas pudieron disfrutar de este concierto lleno de momentos muy especiales. Entre todos cuando la artista subió a un niño al escenario y el pequeño se quedó sorprendido al poder compartir unos momentos con su ídola.

Pero sin duda, el momento más emocionante de todos los asistentes y fue cuando Alfred García, excompañero de OT y gran amigo de Mimi, se unió a ella en la última canción del concierto.

“Ayer estuve en el fin de gira de Lola Índigo. Es mágico vivir el comienzo de lo que será una gran carrera y de lo que seguirá siendo una de las mejores amistades que tengo. Por muchos años”, escribió Alfred en una de sus publicaciones de Instagram.

Mimi también mostró su agradecimiento por las redes sociales:

La cantante ha decidido tomarse un descanso y bajarse de los escenarios hasta 2020, pero antes sus seguidores podrán disfrutar de una nueva canción, 'Luna', que saldrá el próximo viernes 6 de diciembre.