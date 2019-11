Con rizos y en ropa interior: Lola Índigo arrasa con una foto con un potente mensaje

Hemos empezado el mes de noviembre y ¡ha llegado la Navidad! Esto es lo que viene a decirnos Mariah Carey en su última publicación en las redes sociales. La cantante es una auténtica amante de esta festividad y no ha podido aguantar el mes y medio que falta para escuchar su hit 'All I Want For Christmas Is You' y ponerse un pijama con adornos.