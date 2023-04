Alfred García versiona en acústico 'Dime' de Beth, tema que representó a España en Eurovisión 2003

Alfred García ha sido uno de los participanes de la PreParty de Eurovisión 2023 en Madrid.

El cantante barcelonés —que fue representante de España en Eurovisión 2018 y uno de los concursantes del Benidorm Fest 2023— se ha subido al escenario de esta fiesta para tocar alguno de sus temas, pero antes de marcharse ha querido hacer un pequeño homenaje a Beth, cantando su canción Dime.

"Ahora para despedirme de todos vosotros me gustaría que cantaramos esta canción, ya se que cuesta con una guitarra y una voz, pero me seducía mucho hacer esto esta noche. No acostumbro a cantar canciones que no sean mías, pero creo que vale la pena despues de 20 años de este éxito, así que nada, voy a cantar esta canción que algunos de vosotros conoceréis", ha expresado el cantautor antes de interpretar este viejo éxito.

A Alfred solo le ha hecho falta un micrófono y una guitarra para versionar en acústico este tema de la cantante, con el que representó a España en el Festival de Eurovisión en 2003 en Riga, Letonia.

La extriunfita quedó en el octavo puesto con esta canción que Alfred ha querido recordar dos décadas después.