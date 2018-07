Alicia Keys confirma fecha de salida para su nuevo álbum, 'Girl on fire'

Ya hay fecha de salida del que va a ser el quinto álbum de estudio de Alicia Keys. La propia cantante ha confirmado que el próximo 27 de noviembre sale a la venta Girl On Fire. Además ha publicado la portada del esperado álbum, una fotografía en blanco y negro donde se puede ver a la cantante con un estilo mucho más maduro. Sin duda Alicia Keys es como el buen vino, mejora con los años.





Just chose the album art for my new album #girlonfire!!! Coming at you 11/27!!! R u excited?! I AM!!! ;-) instagr.am/p/OrEOj7wFnG/