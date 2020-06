Beyoncé lanza por sorpresa ‘Black Parade’,

Black Eyed Peas han lanzado su nuevo álbum Translation, con el que rinden su especial homenaje a la música latina y urbana, sin perder su esencia ni sus guiños a la música que triunfaba en los años noventa. En esa línea, ya hemos podido escuchar temas como 'RITMO' con J Balvin, su 'Mamacita' con Ozuna, o la más reciente 'FEEL THE BEAT' con Maluma. Pero de entre las colaboraciones con artistas latinos, sin duda una que despertaba especial interés era esta con Shakira, 'Girl Like Me', ¡y te va sorprender!