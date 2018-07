Alicia Keys presenta el vídeo de 'We are here' con un discurso por la paz y la unión

Alicia Keys ha estrenado por sorpresa en su cuenta de Facebook el videoclip del tema We are here acompañado de un extenso discurso en el que habla sobre la paz, el amor y como mejorar el mundo para crear un futuro mejor.

Alicia Keys vuelve a sus origenes en el video de su nuevo single We are here. Sentada frente al piano y luciendo sus famosas trencitas que la hicieron famosa en Fallin' y sentada frente al piano, la cantante no necesita más para presentarnos esta canción.

Pero si que ha acompañado la publicación de este vídeo con un discurso en el que se muestra muy sensible frente a la situación en la que se encuentra el mundo en la actualidad y explica la necesidad que tenemos de cambiarla para crear un lugar más pacífico para las futuras generaciones.

Además, el dinero recaudado por las ventas de la canción irán destinado a causas benéficas como la pobreza, la salud y la educación, la ayuda a niños en situaciones de riesgo o el control de armamento.

A continuación puedes leer todo el discurso traducido:

“El día que escribí esta canción, estaba sentada en un círculo de gente de todas las edades y nos preguntaron, “Por qué estáis aquí.” ¿¿Por qué estoy aquí?? Eso realmente me golpeó a un nivel profundo. Me di cuenta que nadie me había hecho esa pregunta antes. Mientras me preparo para dar a luz a mi hijo, no puedo evitar pensar en el mundo al que traigo a mi bebé. No importa de dónde seamos, cuando vemos un estado en el mundo hoy, todos podemos sentir cómo crece la frustración y el deseo de marcar la diferencia. Y todos tenemos voz – sólo tenemos que saber cómo hacer que se oiga.

Tengo una visión en la que creo que es más que un sueño, que sé que puede ser nuestra realidad. Creo en una comunidad mundial construida en el verdadero significado de igualdad – donde todos seamos considerados uno, sin tener en cuenta raza, religión, género, código postal, creencia del sistema o orientación sexual.

Creo que todas nuestras elecciones deberían ser oídas, para que así nuestra representación refleje nuestra población. Necesitamos que nuestro liderazgo refleje un balance igualado de los regalos que hombres y mujeres tienen que ofrecer. Creo en un mundo donde cada niño nacido recibe educación de calidad – donde sus únicos regalos son la nutrición para que así puedan tener una presencia beneficiosa en este mundo. Creo en el respeto muto y en la cooperación entre todas las personas y todas las naciones. Es hora de acabar con todas las formas de injusticia racial para nuestros hermanos y hermanas negras y toda la gente de color. Creo en un final del complejo industrial de prisiones en América y en un sistema de justicia renovado basado en la justicia y la verdad.

Creo en un cuidado de la salud global y universal basado en la Medicina Integrativa, para que así nuestros cuerpos sean reconocidos y tratados como un sistema, y todos podamos ayudar en el control de la propagación de enfermedades como el Sida, la Malaria, la tuberculosis y el Ébola.

Creo que tenemos la habilidad de acabar con la pobreza, la opresión, y la desesperanza que tan a menudo engendra desesperación, terror y violencia.

Creo en el sentido común de la ley de armas que sirve para proteger a niños y familias y a la sociedad de violencia innecesaria.

Creo en la Paz & Amor & Unidad.

Creo en que esta visión puede ser una realidad.

Y, no es sobre mí. Es sobre NOSOTROS.

Juntos podemos todos dar a luz a un mundo más agradable y pacífico para NUESTROS hijos.

Nuestras almas fueron unidas para así poder amar a los hermanos y hermanas de los demás. Estamos Aquí. Estamos aquí para todos nosotros. Por eso #WeAreHere.

Enviado con Luz,

Alicia Keys“