Almácor derrocha 'brillos platino' en Madrid para celebrar la victoria de la Roja en la Eurocopa

Del Benidorm Fest 2024 a Cibeles.

El trapero Almácor ha sido uno de los participantes del certamen musical que más tirón ha tenido entre los fans, especialmente porque su canción Brillos platino era perfecta para amenizar cualquier fiesta. Una mezcla de sonidos reggaetoneros y urbanos que se fusionan junto a una letra divertida y optimista.

El single se convirtió hace semanas en uno de los himnos de la Eurocopa y el alicantino tuvo la oportunidad en la semifinal de este torneo deportivo entre España y Francia.

Para poner la guinda perfecta a este pastel deportivo, el artista de 26 años estuvo presente en la fiesta de celebración de la victoria de la Roja en Cibeles (Madrid), sumándose así a Aitana, que interpretó Mon amour y a Isabel Aaiún, la artista viral por su éxito La Potra Salvaje.

Almácor se subió al escenario y arrasó con Brillos platino, poniendo muchísima energía y derrochando talento y carisma, aunque quien robó todas las miradas fue Marc Cucurella, el jugador de la Selección Española. Mientras el alicantino cantaba, él se puso a bailar a su lado.

Quién es Almácor, el concursante del Benidorm Fest 2024

Almácor es un intérprete de Villena (Alicante) que se volvió uno de los favoritos del Benidorm Fest 2024 con Brillos platino.

La canción que lo colocó entre los preferidos surgió durante un concierto de Harry Styles al que acudió como público. "Justo lo pensaba hace unos días, porque fue la sensación que me dio el concierto en general, pero, sobre todo, si mal no recuerdo, él abrió con Music for a Sushi Restaurant, que es un tema increíble. Esa emoción, la alegría, esa energía y ese brillo que tuve por dentro, porque es el mejor que he visto, la tenía que transmitir de alguna forma. A mí me brillaba la cara y eso es lo que yo quiero trasladar a una canción", explicó a El Periódico sobre cómo y por qué compuso Brillos platino.

El exlider de One Direction no es su única fuente de inspiración. Almácor reconoció encontrarla en un buen número de artistas pop, como Aitana o Justin Bieber; del rap, como Eminem; y de reguetón, como Jhayco, Daddy Yankee, Nicky Jam o Feid. A estos dos últimos los admira especialmente y espera poder llegar a firmar alguna colaboración con ellos.

Fue en 2019 cuando el alicantino debutó en el mundo de la música, cumpliendo así su sueño. Su primer tema, Báilalo, se convirtió en un éxito inesperado y colocó su nombre dentro de la escena urbana. A este le siguieron El Dembow y La Habana que lo situaron como uno de los prometedores talentos del género.