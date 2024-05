¿Quién es Almácor? Su nombre real, cuántos años tiene y los problemas que sufrió en el Benidorm Fest

Almácor se ha convertido en uno de los cantantes revelación del momento tras su participación en el Benidorm Fest 2024. El artista de 26 años saltó a la fama gracias a su single Brillos platino, uno de los más escuchados de la edición, y despertó el interés de los eurofans que pedían que nos representara en Eurovisión un tema tan urbano y reggaetonero.

Arturo Almarcha Corella —verdadero nombre del músico alicantino— suma más de 40 millones de seguidores en Instagram. Repasamos la trayectoria del cantante y su polémico paso por el certamen en Benidorm.

Sus inicios en la música

El alicantino debutó en el mundo de la música en 2019, cumpliendo así su sueño. Su primer tema, Báilalo, se convirtió en un éxito inesperado y colocó su nombre dentro de la escena urbana. A este le siguieron El Dembow y La Habana que lo situaron como uno de los prometedores talentos del género.

Después llegaron De to', tema que lanzó en colaboración con La Zowi y Chimbala; y Fuera de cobertura, con Chema Rivas y Chus Santana.

2022 fue un año clave para Almácor, uno de los más importantes de su vida como él mismo contó en una publicación de Instagram. "Este año ha sido el que más ha cambiado mi vida y estoy superagradecido por ello. Por fin me siento preparado al 100% para traeros lo mejor de mí en 2023. Llevo muchísimo tiempo haciendo música y trabajando en silencio pero ya ‘tamos ready’ pa ir soltando todo…”, reconocía en sus redes sociales.

Y así fue: en junio de 2023, Almácor lanzó su primer EP, Melancoliz, en el que reunió seis temas —Extraño, Bailando y Bebiendo, Vinos en Marbella, Explícame, San Juan y Colores Tristes— llenos de ritmos urbanos, afrobeats, reggaetón y dancehall y con los que recorrió algunos de los principales festivales de la escena urbana de nuestro país.

'Brillos platino', su canción para el Benidorm Fest

Almácor aseguró que llevaba un par de años barajando la posibilidad de presentarse al Benidorm Fest y quería “estar superpreparado” y seguro de “llevar una buena propuesta”.

Así, se presentó al festival cuando se sintió listo y parece que no se equivocó. Fueron muchos los que lo vieron como un posible ganador, aunque él prefirió rehuir de estos vaticinios para no sumar presión: “De lo único que tengo miedo es de que se acabe el Benidorm Fest y decir ‘tío no lo he disfrutado”.

Almácor defendió la canción Brillos platino, que surgió durante un concierto de Harry Styles al que acudió como público. “Justo lo pensaba hace unos días, porque fue la sensación que me dio el concierto en general, pero, sobre todo, si mal no recuerdo, él abrió con Music for a Sushi Restaurant, que es un tema increíble. Esa emoción, la alegría, esa energía y ese brillo que tuve por dentro, porque es el mejor que he visto, la tenía que transmitir de alguna forma. A mí me brillaba la cara y eso es lo que yo quiero trasladar a una canción”, explicó a El Periódico sobre cómo y por qué la compuso.

El exlíder de One Direction no es su única fuente de inspiración. Almácor reconoce encontrarla en un buen número de artistas pop, como Aitana o Justin Bieber; del rap, como Eminem; y de reguetón, como Jhayco, Daddy Yankee, Nicky Jam o Feid. A estos dos últimos los admira especialmente y espera poder llegar a firmar alguna colaboración con ellos.

Los problemas durante su actuación

Todo parecía ir muy bien para el alicantino hasta que un fallo en la final del Benidorm Fest arruinó parte de su puesta en escena.

Al llegar al final de la actuación debían salir chispas simulando fuegos artificiales en un potente plano cenital pero algo falló y no se vio.

El de Villena había preparado un espectáculo visual y las redes sociales se dieron cuenta que había quedado empobrecida con respecto a su actuación en la segunda semifinal.

Ruth Lorenzo fue la encargada de pedir perdón públicamente a Almácor antes del anuncio de los votos, lo que provocó una avalancha de fans presentes en el Palau d'Esports l'Illa, abucheando el trato que se había dado al joven y pidiendo a la organización que le dejaran repetirlo. "Boicot" y "que se repita" son las palabras que más se escucharon en esos tensos minutos.

No se permitió que el alicantino volviera a actuar y tuvo que conformarse con lo que había hecho. Al final, Almácor sumó 99 puntos en la clasificación final y quedó en quinto puesto.