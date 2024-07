Cucurella recrea y canta su canción viral 'Cucurella, se come una paella'

La Roja está celebrando su victoria en la Eurocopa por todo lo alto. No es para menos. El país entero se ha rendido al equipo de Luis Lafuente, que vencía en el último momento a la Selección Inglesa en un partido de infarto.

Levantaron la Copa de Europa frente a la afición, la compartieron con el Rey Felipe VI y la Infanta Sofía y en cuanto abandonaron el estadio Olímpico de Berlín comenzaron las celebraciones.

Nada más terminar el partido, el equipo corrió a disfrutar de una deliciosa cena y unas bebidas espirituosas. Tanta era la euforia tras proclamarse campeones, que Marc Cucurella no dudó en subirse a la mesa para cantar su propio meme. "Cucurella, se come una paella", canta el futbolista, divertido, apropiándose de uno de los memes más virales de la Eurocopa.

De dónde surge la canción viral 'Cucu, Cucurrella'

El trend de Cucurella en español nació gracias aL iktoker Adri Navarro, que guarda gran parecido capilar con el futbolista.

El joven tradujo al castellano el divertido cántico que los aficionados del Chelsea compusieron y dedicaron al jugador cuando el Chelsea F.C le fichó en 2022. "Cucurella, Cucurella. He eats paella. He drinks Estrella... His hair is fucking massive", le cantaban. Es decir, que come paella, bebe cerveza Estrella Galicia y tiene un pelo muy frondoso. Cero mentiras detectadas.