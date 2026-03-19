Almeida desvela que Shakira dará diez conciertos en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado "orgulloso" de que la cantante Shakira haya elegido la capital para ofrecer varios conciertos y permanecer en la ciudad durante diez días.

Este miércoles, en declaraciones a la prensa tras la presentación de la remodelación integral de AZCA, Almeida ha destacado que la elección de Madrid por parte de la artista, a la que ha definido como "posiblemente la más reconocida a nivel mundial" dentro de la música latina, supone una oportunidad para proyectar la imagen de la ciudad a nivel internacional.

En este sentido, ha subrayado que la cantante podría haber optado por cualquier otra ciudad del mundo, pero ha decidido instalarse temporalmente en Madrid, lo que, a su juicio, "habla muy bien" de la capital.

El alcalde ha señalado que esta estancia permitirá a los madrileños disfrutar de una "grandísima artista" y ha insistido en que se trata de una noticia positiva que genera orgullo en la ciudad.

Asimismo, ha restado importancia a las críticas surgidas en torno a este anuncio y ha afirmado que, frente a ellas, la mayoría de los ciudadanos valora que una figura internacional de este nivel elija Madrid como escenario de su actividad durante varios días.