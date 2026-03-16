La apoteósica llegada de Shakira a España con su gira: más de dos conciertos en un nuevo estadio con su nombre

Shakira continúa con su Las mujeres ya no lloran World Tour después de haber reconquistado Latinoamérica con sus conciertos.

Desde hace unos meses la colombiana ha ido dejando caer que pasará por otros grandes países en esta gira tan especial, como Japón y Egipto, pero también tiene España también en el mapa: la intérprete de Amarillo ya adelantó que sería este 2026 aterrizaría en Europa, pero todavía sin fechas confirmadas. "Aún no la hemos comenzado, pero 2026 estará dedicado al Viejo Continente y a algunos países de Asia y Oriente Medio. Estoy deseando que llegue esta parte de los conciertos", compartió en diciembre de 2025.

La artista acaba de hacer historia en el Zócalo en Ciudad de México, batiendo el récord de espectadores con 400.000 fans viéndola en directo. Y por si fuera poco, ha confirmado cómo llegará a España en concierto.

Ha sido en el programar de Henar Álvarez de Al cielo con ella donde Shakira ha desvelado lo que tiene preparado para nuestro país. "España está reservado para el final", ha revelado la artista, lo que significaría que hasta finales de año o principios de 2027 no aterrizará en España.

"Un estadio especialmente para estos conciertos. Se va a llamar 'el estadio Shakira'"

Y todo tiene una explicación, tal y como ha desglosado la intérprete de Bésame: "Voy a tirar la casa por la ventana desde cualquier punto de vista porque Live Nation [promotora de entradas] está levantando un estadio especialmente para estos conciertos. Se va a llamar 'el estadio Shakira'".

Ante esta gran sorpresa, Shakira ha dejado claro que hará un concierto sin precedentes en la música en directo: "Eso va a ser de otro mundo, una producción que no se ha visto igual en España, pero ya no puedo decir nada más porque si no me matan".

Por último, la colombiana ha añadido que hará más de dos fechas de conciertos con ese 'nuevo' estadio para ella y con el fin de contentar a lo grande a sus fans españoles.