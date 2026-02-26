Álvaro de Luna publica un adelanto de su próxima canción 'dime dónde estás'

El artista ya nos advirtió de que había escrito de "las mejores canciones" de su vida para el tercer disco que tiene pendiente publicar este mes de marzo, e incluso reveló en Cuerpos Especiales las ideas que tenía para el nombre de su próximo disco, pero ahora por fin ha publicado un adelanto de uno de los temas.

Álvaro de Luna ha estado publicando durante los últimos días el detrás de cámaras de su próxima canción dime dónde estás, la cual verá la luz este 6 de marzo, y ya hemos podido escuchar un pedacito de este tema y ver qué nos espera con su videoclip.

Ahora, el cantante ha publicado un vídeo grabado con el móvil en el que aparece cantando en el espejo y la verdad es que suena muy pero muy bien:

"Ando como loco otra vez / Y no mejoro / Dando vueltas sin saber qué hacer / Con el mar de fondo / Hay algo en tu mirada / Tan puro como el mar / No sé si vas a volver / Se fue como si nada / La luz que me alumbraba / No sé cuándo va a volver / Dime dónde estás / Iré a buscarte / Entra sin llamar / Como hacías antes / Me cuelgo de sus alas / Su piel me sabe a sal / Dime dónde estás / No quiero olvidarte".

El proceso de creación de su disco

Hace casi una semana, el artista ya adelantaba varios fragmentos de sus temas mientras los estaban creando, todos ellos dentro de una galería de fotos y vídeos y textos en los que hacía una reflexión:

"Durante todo este tiempo, he estado pasando por un proceso creativo muy intenso, muy bonito y muy honesto porque, de alguna forma, he vuelto a conectar conmigo mismo, con las canciones, con el querer contar historias desde la sinceridad y la honestidad", declaraba.

Además, confesaba que siente que ha hecho de "las mejores canciones de mi vida hasta ahora" y que este disco le ha ayudado a sanar.

Por supuesto, este disco dará pie a una gira, aunque el cantante de Todo contigo no ha revelado más información al respecto.