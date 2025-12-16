Amaral aplaza su concierto en San Sebastián por problemas de salud de Juan Aguirre: nueva fecha y qué pasa con las entradas

Imagen de la promo del album de Dolce Vita de Amaral | Promo Sin Fronteras

Tristemente, el Dolce Vita Tour se ha visto afectado de nuevo , esta vez por la salud del guitarrista Juan Aguirre. Así lo ha compartido Amaral , que ha dado facilidades a los afectados a asistir o no en la nueva fecha programada para el concierto aplazado en Donosti.

Amaral vuelve a afrontar un cambio en su Dolce Vita Tour a causa de la salud: si bien hace unos meses una afonía golpeaba a Eva, esta vez es Juan Aguirre quien tiene que recuperarse antes de volver a actuar.

Así lo ha anunciado el dúo a través de redes sociales, pues tristemente han tenido que aplazar un concierto dadas las circunstancias. "Sentimos contaros que Juan tiene una lesión muscular que lo limita de forma severa y que le exige un proceso de recuperación más largo del esperado", han detallado sobre el estado del guitarrista.

Resultado de ello es el cambio de fecha de uno de los shows, yo el nuevo día ya establecido: "Así que con mucha pena, nos vemos obligados a aplazar el concierto de Donosti del día 20 de diciembre de 2025. La nueva fecha, en el mismo recinto, será el 28 de febrero de 2026".

La banda ha expuesto cómo se encuentra el músico: "Juan está por un lado, desolado, porque ve imposible tocar ahora mismo en la ciudad donde nació, y por otro esperanzado, sabiendo que esto pasará con un poco de tiempo. Todos en el equipo de Amaral lo apoyamos, lo cuidamos y lo acompañamos en su recuperación".

"Os damos las gracias por vuestra comprensión y lamentamos profundamente las molestias que podáis sufrir por el aplazamiento", han expuesto en el comunicado.

Qué pasa con las entradas del concierto

Además de reasignar la fecha del concierto aplazado, Amaral también ha querido facilitar las cosas a sus fans detallando qué ocurre con las entradas del espectáculo que estaba previsto para dentro de unos días.

Por un lado, han expuesto que "las entradas adquiridas para el 20 de diciembre serán totalmente válidas para la nueva fecha, sin necesidad de realizar trámite adicional alguno".

Por otro, Amaral también ha tenido en cuenta a aquellos asistentes que no quieran o no puedan ir al show en la nueva fecha: "Las personas que no puedan asistir el 28 de febrero podrán solicitar la devolución del importe de sus entradas hasta el día 9 de enero de 2026, a través del mismo canal por el que realizaron la compra".