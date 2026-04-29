Amaral revela el otro título que tuvo la canción 'El universo sobre mí'

Si hay un himno en la discografía de Amaral es El universo sobre mí , cuyo manuscrito original se puede leer durante un tiempo en el Instituto Cervantes. Y es precisamente en este borrador donde se revela el título que se pensó para la canción antes del que finalmente tuvo.

El Instituto Cervantes acoge una exposición con los manuscritos originales de grandes canciones de la música española. En ella se encuentran los primeros textos de artistas como Luz Casal, Rosana, La Oreja de Van Gogh, José Luis Perales... Grandes músicos que escribieron sobre el papel temas que, con el tiempo, se convertirían en himnos.

Entre ellos, se encuentra una de las canciones más destacadas de Amaral: El universo sobre mí. Eva Amaral y Juan Aguirre escribieron en una libreta este famoso éxito que habla sobre sentirse abrumado por la vida a la vez que se busca un lugar en el mundo en el que sentirse libre y uno mismo.

Ahora podemos leer ese manuscrito del tema en el que, además de la letra, había dibujos, como uno representando la única vela de la tarta que canta Eva en el primer verso de la canción. Pero, además, se observan tachones de ideas que acabaron siendo descartadas.

Y, entre todos ellos, destaca el del primer título que se pensó para la canción: antes de nombrar el tema como El universo sobre mí, Amaral tanteó la idea de llamarlo Déjame entrar. De hecho, en la propia canción había una estrofa repitiendo esta orden tres veces, pero el dúo decidió descartarla.

Tras la corrección —que ahora está al alcance de todos—, Amaral se quedó con una idea que ha funcionado a lo grande para la música española.