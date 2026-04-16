La Oreja de Van Gogh anuncia nuevos invitados para sus conciertos del 'Tantas Cosas que Contar Tour 2026'
La banda comenzará su gira el 9 de mayo en el País Vasco, pero será en junio cuando se vivan unos conciertos muy especiales con artistas invitados. En total, serán siete fechas del Tantas Cosas que Contar Tour 2026 en las que La Oreja de Van Gogh contará con invitados.
La Oreja de Van Gogh está viviendo un momento de resurrección con el regreso de Amaia Montero como vocalista, tanto que incluso ahora mismo tienen pendiente el inicio de su gira Tantas cosas que contar Tour, con 36 fechas por toda España.
Y es que, como ya nos dejaron caer el mes pasado con el anuncio de Veintiuno como invitados para su arranque de gira, La Oreja de Van Gogh contará con un total de cuatro invitados para sus conciertos de junio.
Con esta iniciativa, no solo han pretendido dar la oportunidad de alcanzar más exposición a bandas emergentes, sino que buscan hacer de cada concierto una experiencia única.
Por lo tanto, las ciudades afortunadas serán Bilbao, Albacete, Murcia, Badajoz, Sevilla y Fuengirola.
Promesas de la música
Para estos tan especiales, la banda ha decidido contar con algunas promesas de la música. Entre ellas está Veintiuno, un grupo de indie-pop/rock que inició en 2012 y tiene temas exitosos como Dopamina o La vida moderna, junto a Love of Lesbian.
Por otro lado, tenemos a dos grupos iniciados en 2029: Merino, un dúo indie con temas como Cerca del Invierno (con Mikel Izal) y Supercremalleras, una banda joven de rock/indie que ha triunfado con temas como Gominolas.
Por último, Maren es una cantautora vasca de pop-rock alternativo que tiene temas como Alguien sin Vergüenza.
Todos los invitados para 'Tantas cosas que contar Tour'
- 9 de mayo - Bizkaia Arena BEC!, Bilbao - Veintiuno
- 6 de junio 2026 - Estadio José Copete, Albacete - Merino
- 13 de junio 2026 - Plaza de Toros, Murcia - Supercremalleras
- 14 de junio 2026 - Plaza de Toros, Murcia- Supercremalleras
- 20 de junio 2026 - Auditorio Recinto Ferial, Badajoz - Maren
- 26 de junio 2026 - Live Sur Stadium, Sevilla - Veintiuno
- 27 de junio 2026 - Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja, Fuengirola - Veintiuno