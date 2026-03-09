El reivindicativo mensaje de Eva Amaral por el 8M: "Ni un paso atrás"

Eva Amaral se planta el 8 de marzo y pide que las mujeres continúen alcanzando derechos: "Por ellas, por las del futuro, por todas nosotras".

Cada 8 de marzo se celebra el Día internacional de la Mujer, un día en el que poner el valor y reivindicar los derechos de la mujer. Y muchas artistas no pasan por alto la fecha, aprovechándolo para expresar cómo viven este día tan importante.

Este es el caso de Eva Amaral, que ha utilizado la cuenta del grupo Amaral en X para contar su propia relación con el 8M, recordando lo mucho que han cambiado las cosas para el feminismo, pero también todo lo que hay que seguir luchando.

"Tengo 53 años. En 1972, el año en que yo nací, las mujeres mayores de edad necesitaban el consentimiento de su marido o su padre para abrir una cuenta bancaria. Es solo un ejemplo de cómo eran las leyes y la mentalidad de aquella época", ha recordado la artista.

Asimismo, ha reivindicado: "Hoy, 8 de Marzo, es un día para recordar cuánto hemos avanzado como sociedad y para celebrar a todas las que antes que nosotras caminaron hacia delante. Por ellas, por las del futuro, por todas nosotras…. NI UN PASO ATRÁS".