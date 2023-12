Ana Guerra no volvería a dar un concierto en el Bernabéu: "Es una de las cosas más frías que hice"

La carrera musical de Ana Guerra rozaba las estrellas a su salida de Operación Triunfo 2017. Su gracia, encanto natural y su potente voz lograron que fuera la quinta finalista y todo apuntaba a que sería una de las concursantes con más tirón entre los fans con canciones como Bajito o Ni la hora.

No fue así. Poco a poco, la tinerfeña empezó a desinflarse mientras otras compañeras -Lola Índigo y Aitana- subían como la espuma en las listas de reproducción. Han pasado seis años desde su paso por la academia y tiene un éxito más modesto, algo de lo que está muy orgullosa. En una entrevista para El País, ha revelado que querían convertirla en un producto totalmente diferente a ella hasta que se negó y todo cambió.

En 2020, Ana pudo parar y reflexionar sobre lo que estaba haciendo con su carrera. Los directivos la estaban llevando por estilos latinos e incluso había grabado un disco así, pero se dio cuenta que no quería seguir y ni siquiera lo publicó. Al final, se decantó por un estilo menos comercial, las baladas.

"He hipotecado muchas cosas porque obviamente el reguetón hubiera tenido más escuchas y podría haber sido más viral en redes sociales, pero no puedo mentir a mi público. Es lo que me vibra", ha contado.

"Me he preguntado muchas veces qué había hecho mal yo"

No niega que en ocasiones se ha preguntado qué ha hecho mal y se ha comparado con compañeras como Aitana, que recientemente ha hecho un soldout en el Santiago Bernabéu para su concierto del 28 de diciembre de 2024: "Me he preguntado muchas veces qué había hecho mal yo porque me habían metido en la cabeza que el éxito es llenar el WiZink Center, componer en Los Ángeles y sacar 30 canciones al mes. Pero el éxito puede ser algo diferente para cada uno".

De hecho, recuerda que la gira de OT pasó por el estadio del Real Madrid y no le gustó nada la experiencia, dando a entender que no lo haría de nuevo: "Para mí es mucho más bonito tocar para cientos que para miles. Yo he estado en el Santiago Bernabéu cantando y sí, fue histórico y se lo contaré a mis nietos, pero es de las cosas más frías que he hecho. Tú transmites todo lo que puedes, pero no llegas al público con nada, no conectas, no oyes sus reacciones".

Su futura boda con Víctor Elías

Más allá de lo profesional, Ana Guerra está inmersa en los preparativos de su boda con Víctor Elías, que hicieron público a finales de octubre a través de Instagram enseñando las fotos de los anillos.

Se sabe que será el año que viene y ha confesado no estar preocupada por la prensa porque su chico está muy ilusionado con la ceremonia: "Yo le propuse que nos casáramos en cualquier iglesia, pero él me dijo que quería tener este momento especial. Acuérdate de lo que te digo: va a ser más el día de Víctor que el mío".

"En cinco años me veo disfrutando del mismo éxito profesional, viviendo en una casita con Víctor y a puntito de quedarme embarazada", cuenta sobre sus planes de futuro con el músico.