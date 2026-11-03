Ana Mena enseña una canción inédita a través de sus redes sociales

Ana Mena nos tiene muy pendientes de su próximo disco. La cantante malagueña no tiene aún fecha de lanzamiento ni título pero lleva meses dando pistas del que será su tercer álbum de estudio.

El pasado agosto nos coló en el estudio de grabación, aunque se silenció los vídeos, y esta semana le ha dado al play para hacer sonar la que parece una nueva canción del disco.

La cantante ha publicado un vídeo de un viaje en coche en Instagram Stories y de fondo se escucha un tema inédito que ella desde el asiento de atrás baila emocionada.

La canción tiene el ritmo habitual de Ana Mena y, según lo que se puede escuchar, invita a bailar y dejarse la voz cantándola.

Ana Mena lleva tres años sin lanzar un disco (Bellodrama salió en 2023) y para este nuevo trabajo se ha implicado hasta el punto de empezar de cero cuando ya tenía parte del trabajo avanzado. "Lo tiré. Pensé que el material no me servía porque necesitaba estar calmada para saber qué es lo que quería. No estaba procesando lo que sentía y no me estaba escuchando", contó en una entrevista en febrero de 2025. "Prácticamente no me he quedado con nada para el siguiente álbum, no sé si quizás salve una canción, o ninguna”.

Después de aquello, arrancó de nuevo y lo ha hecho, por ahora, con dos nombres: el compositor y productor español J † C R U Z y la cantautora italiana Federica Abbate, con quien estuvo en el estudio de grabación en Italia.

"Volver a Italia a escribir es algo que me faltaba mucho, necesitaba conectar de nuevo con eso. Sigo componiendo con Michelangelo, que es el productor de artistas gigantes, y con otros autores que admiro muchísimo", había dicho en GQ sobre su intención volver al país donde empezó su carrera para este disco que define como su "proyecto más profundo y personal".