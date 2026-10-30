Ana Mena habla de sus orígenes en la música desde Italia: "No cabíamos en el escenario"

Ana Mena se ha convertido en una de las protagonistas de los Premios Billboard de la Música Latina este 2026. La malagueña ha sido una de las artistas españolas presentes en estos destacados galardones, y ha compartido con el público cómo fueron para ella los orígenes en la música.

La de Estepona apostó por la industria italiana para conseguir colarse en las listas musicales. Y al principio no fue fácil, tal y como ha contado en una charla presentada por Leila Cobor, jefa de contenidos de Billboard. "Cantaba en un escenario de tres metros cuadrados con dos bailarines dentro, que no cabíamos en ese escenario. Muchas veces me daba hasta el humo que ponen en la discoteca", ha explicado en tono de humor.

Con bolos en discoteca estuvo tres años, recorriéndose todo el sur de Italia. "Hacía cuatro bolos por noche porque tenía que comer y pagar el alquiler", ha detallado la malagueña.

De esta forma encontró de verdad la pasión en la música: "El vestuario improvisado, me iba al Bershka, me compraba dos tops. Y ahí aprendí que si yo esto ya lo estaba disfrutando, ¿qué no iba a disfrutar cuando una tenga los medios?".

Este salto a Italia lo recuerda con especial cariño, pues le dio "muchísima motivación". Las primeras canciones que grabó en italiano lo hizo sin hablar el idioma, hasta que se "puso la pila" para dominar la lengua y poder comunicarse allí.

Poco a poco, Ana Mena fue cogiendo reconocimiento y hacer su sueño realidad, convirtiéndose actualmente en una de las divas del pop españolas por excelencia.