Andrés KOI anuncia su gira por salas 'Siempre sale el sol'

Tras el lanzamiento de su segundo disco en solitario, Sol de invierno , Andrés KOI está preparado para afrontar la segunda mitad de 2026 sobre el escenario, cerca de sus fans.

¡Andrés KOI vuelve a los escenarios!

El artista acaba de lanzar nuevo disco, Sol de invierno, y como tal merece una gira de presentación. Así, con la gira llamada Siempre sale el sol el cantante vivirá una segunda parte de este 2026 repleta de shows.

"El calor del sol está bien, pero a mi el que me hace falta es el vuestro! Qué ganas tenía de anunciarlo, va a ser brutal", ha anunciado el intérprete de Todo lo que me mata.

En esta trayectoria en solitario, Andrés KOI sabe que su lugar está sobre la tarima, y tras publicar su disco más personal hasta la fecha está preparado para recorrerse ciudades como Valencia, Madrid, A Coruña, Barcelona, Sevilla...

Comenzará en Málaga tras el verano y terminará en diciembre en Valladolid, recorriéndose las salas para llevar sus canciones al directo y muy cerquita de su público.

Todos los conciertos de Andrés KOI en 2026