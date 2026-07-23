Estos son los cinco artistas confirmados para La Velada del Año VI

Además de los combates de boxeo entre streamers y creaores de contenido, La Velada del Año VI también acogerá actuaciones musicales de primer nivel, convirtiéndose en uno de las grandes citas de la cultura pop española.

Desde que empezó en 2021, el evento organizado por Ibai Llanos ha contado con artistas nacionales e internacionales como Melendi, David Bisbal, Will Smith, Rosario Flores y Quevedo, entre muchos otros.

El pasado 1 de julio, el streamer bilbaíno anunció en sus redes sociales a cinco de los artistas que se subirán al escenario de La Cartuja de Sevilla este sábado 25 de julio. El cartel confirmado hasta ahora cuenta con dos artistas nacionales, Bad Gyal y Lucho RK & La Pantera y tres internacionales, Yandel y Anuel AA de Puerto Rico, y el colombiano Juanes.

Aunque Ibai adelantó que La Velada del Año VI también contará con otros cinco invitados que no desvelará. "Algunos saldrán con los boxeadores en la salida y otros vendrán de sorpresa a Sevilla" explica en el vídeo de Instagram. Muchos fans apuestan por Lola Indigo y Aitana como algunas de las artistas que podrían aparecer por La Cartuja, ya que tanto IlloJuan como Plex, sus respectivas parejas, compiten en el evento.

Los combates de La Velada del Año VI

A IlloJuan y Plex se le suman otros 18 creadores de contenido de España y Latinoamérica como participantes de la Velada del Año más ambiciosa hasta el momento, que contará con 5 combates masculinos y 5 femeninos.