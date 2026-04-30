Shakira ya está en Río para su gran concierto en Copacabana: todo lo que se espera del show

Shakira está de vuelta en Brasil tras su último show en el país en febrero de 2015 como parte de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour.

Este 2 mayo, la colombiana dará un espectáculo gratuito en la playa de Copacabana, el Todo Mundo no Rio, con el cual se espera que supere el récord de asistencia logrado otros años.

Lady Gaga y Madonna han sido las predecesoras que han encabezado este evento, llevando la última de ellas como artistas invitadas a Anitta y la drag queen Monet X Change.

Esto mismo lo repetirá Shakira en su actuación, pues se espera que comparta escenario con algún artista sorpresa y los fans ya han empezado a especular.

A continuación, te contamos todos los récords que romperá La Loba y las canciones y artistas que más se están especulando.

Millones de asistentes

En años anteriores, el Todo Mundo No Rio ha alcanzado cifras estratosféricas: Madonna con 1,6 millones de personas y Lady Gaga con 2,5 millones.

En el caso de Shakira, la organización estima que podría superar los 2,5 millones.

Un escenario kilométrico

El escenario en el que actuará Shakira será también el más grande de la historia del evento, contando con un total de 1345 metros cuadrados y una pasarela de 250 metros.

Esta cifra logrará superar los 1260 metros cuadrados que tuvo Lady Gaga y los 812 metros cuadrados de Madonna.

Posibles artistas invitados

La colombiana ya adelantó en un artículo escrito por ella para el diario brasileño O Globo que pretende hacer un gran despliegue femenino, por lo que es posible que no sea la única mujer que brille en el escenario.

Anitta es el nombre más obvio para la mayoría de fans, pues no solo acaban de estrenar su tema Choka Choka, sino que la brasileña ha publicado este 29 de abril un vídeo con Shakira en el que parecen estar en una sala de ensayos.

Por otro lado, Zara Larsson y Beéle pueden ser otras de las apuestas seguras, pues con la primera está a punto de lanzar el remix de Eurosummer y con el segundo ha publicado Algo Tú.

Alejandro Sanz es otro de los nombres que suenan, tanto por su amistad como por la fama que han alcanzado sus temas como La Tortura.

Beyoncé también suena entre las posibles invitadas debido a su colaboración Beautiful Liar, al igual que Rihanna, con Can't Remember to Forget You. Sin embargo, estas opciones parecen las más invibles para la mayoría de los fans.

Las canciones que piden los fans

Los fans quieren escuchar a la colombiana cantar muchos de los temas más exitosos de su discografía, por lo que ya hay quienes han creado playlists no oficiales con las canciones que tiene que interpretar sí o sí: