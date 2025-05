Un año del primer concierto de Taylor Swift en Madrid: los mejores momentos

Se cumplen 365 días desde que Taylor Swift paralizaba Madrid con la llegada del Eras Tour. Hacía 13 años que la cantante no pisaba España y los swifties llenaron las calles de música, colores y brillantina. Recordamos los mejores momentos de la primera de dos noches con sold out en el Bernabéu.

Fueron dos noches colosales.

Este 29 y 30 de mayo se cumple un año del paso de Taylor Swift por Madrid, un auténtico huracán que dejó entre 25 y 30 millones de euros en la capital. 65.000 personas llenaron el estadio Santiago Bernabéu cada jornada para un show magnánimo que los fans llevaban meses esperado. Más de tres horas y media de concierto, 46 canciones y 30 cambios de vestuario que lo convirtieron en un espectáculo memorable. Todos los presentes tenían la sensación de estar viviendo algo único, y así lo demostraron con el dinero y el esfuerzo que invirtieron en crear unos vestuarios especiales para ser testigos de la gira más lucrativa de la historia.

Repasamos los mejores momentos del primer concierto de Taylor Swift en el Bernabéu:

"Madrid, bienvenidos al Eras Tour"

La cantante daba inicio al show con unas palabras en español. Idiomas, querida.

Blake Lively y las hermanas Haim, entre el público

Minutos antes de que arrancase el show, la actriz Blake Lively se posicionó en una de las zonas VIP del estadio para no perderse el show de su amiga. Acudió con sus dos hijos. Tampoco se perdieron el show las hermanas Haim, Alana, Este y Danielle, con las que Taylor ha colaborado en varias ocasiones.

Blake Lively en Madrid | Europa FM

"Ni de coña", su grito en español

Tal y como venía haciendo en todos los shows de la gira, Taylor cambió uno de los versos de su canción We Are Never Ever Getting Back Together, el que en la canción original reza Like ever, por un guiño en la lengua del país en el que esté. En Madrid, en la primera noche, utilizó 'Ni de Coña'.

El afortunado que recibió el sombrero de '22'

Todo es preciso en el show de Taylor y está perfectamente calculado. El joven que recibió el sombrero de 22 probablemente guarde ese momento en su corazón toda la vida.

Su promesa de volver

"Hace 13 años que no venía y eso no va a volver a pasar. La manera en la que estáis cantando… Me hacéis sentir excelente, Madrid".

Las canciones sorpresa de la noche 1 en Madrid

La primera canción fue Sparks Fly de su álbum Speak Now en un mash-up con I Can Fix Him (No Really I Can) de su álbum The Tortured Poets Department.

La segunda canción fue I Look In People's Windows, de The Tortured Poets Department, junto con una parte de Snow On The Beach de Midnights.

"Soy solo yo, chicos", decía la cantante antes de cantar Snow on the Beach. Sabía que Lana del Rey estaba en España y muchos fans habían especulado sobre una colaboración.

Así vivimos a la noche 1 desde Europa FM