La estratosférica cantidad de dinero que Taylor Swift concede a los trabajadores de su 'The Eras Tour' | Gtres

La magnitud de The Eras Tour ha sido indiscutible. Un total de 152 conciertos en los que Taylor Swift ha llevado sus once eras por todo el planeta. El éxito de su gira, a igual que sus cifras de recaudación, son irrefutables.

Detrás de ello, ha habido un equipo de producción inmenso que se ha encargado de llevar cada uno de los shows de la artista de Cruel Summer. Tras su infinito panel de conciertos, se ha conocido que Taylor Swift ha entregado un total de 197 millones de dólares a sus trabajadores a modo de bonificación, según cuenta People. Una cantidad de dinero que la cantante de Shake It Off ha adjudicado a un equipo compuesto por camioneros, proveedores de catering, músicos, equipo de merchandising, iluminación, sonido, producción y asistentes, carpinteros, peluquería, maquillaje, vestuario entre otros.

Según cuenta People, en agosto de 2023, la intérprete de Fortnight ya bonificó a sus trabajadores con 55 millones de dólares tras acabar la primera etapa de su gira en Norteamérica.

Esta cifra se conoce dos días después de que terminara su gira mundial en Vancouver, calificando su The Eras Tour como "el capítulo más emocionante" de su vida.

La meteóricas cifras detrás de 'The Eras Tour'

En total, han acudido a sus conciertos alrededor de 10.168.008 millones de asistentes, llegando a vender hasta 2.077.618.725 según New York Times y recoge People, siendo calificada como la gira más vendida de todos los tiempos.

Por su parte, la autora de Anti-hero ha recaudado hasta 1,03 millones de dólares al terminar el 2023, siendo la primera gira en superar los mil millones de dólares, tal y como cuenta Pollstar, superando otros tours como Farewell: Yellow Brick Tour de Elton John o Music of the Spheres World Tour de Coldplay.

A todo este éxito, hay que sumarle desde el merchandising o el documental que estrenó el pasado 13 de octubre con el que para enero de 2024 recaudó hasta 260 millones de dólares en taquilla global.

Entre los últimos proyectos de la cantante se encuentra su libro The Eras Tour Book, con el que ha conseguido vender hasta 814 mil copias a 39'99 dólares la unidad durante sus primeros dos días de venta, según Associated Press.