Anya Taylor-Joy y Charles Melton protagonizan el videoclip de 'Jealous over', nuevo single de The Rolling Stones

Anya Taylor-Joy y Charles Melton se convierten en una pareja tóxica en el videoclip de Jealous Lover , el nuevo single de The Rolling Stones para su disco Foreign Tongues . Y, a través de una excéntrica coreografía, los actores cuentan la historia que la banda canta en los versos de la canción.

Hay veces que videoclips se convierten prácticamente en películas gracias a sus protagonistas. Y esto ha ocurrido con Jealous Lover, la nueva canción de The Rolling Stones que ha llegado acompañada de un vídeo musical con los actores Anya Taylor-Joy y Charles Melton poniendo en imágenes la letra del single.

Los dos intérpretes de moda se ponen en las manos de los directores Chris Barrett y Luke Taylor para dar vida a una pareja tóxica que recrea los rifirrafes a través de una excéntrica coreografía. La historia del videoclip gira en torno a una intensa relación marcada por los celos y la desconfianza.

Anya Taylor-Joy interpreta a una mujer consumida por la sospecha de que su pareja, encarnada por Charles Melton, le está siendo infiel. La acción se desarrolla en un motel de estética retro, donde la tensión emocional va creciendo hasta desembocar en un enfrentamiento entre ambos personajes. La narrativa sigue de cerca el mensaje de la canción, cuyo título habla precisamente de la posesividad y de cómo los celos pueden deteriorar una relación sentimental.

La elección de Anya Taylor-Joy y Charles Melton como protagonistas también responde a una tradición de The Rolling Stones de contar con grandes estrellas del cine en sus videoclips. A lo largo de los años, la banda ha colaborado con intérpretes de primer nivel para reforzar el componente narrativo de sus producciones audiovisuales.

Todo sobre Jealous Lover

Jealous Lover es uno de los singles del próximo álbum de la mítica banda, Foreign Tongues, previsto para publicarse el 10 de julio. Musicalmente, el tema recupera algunos sonidos característicos de la etapa más bailable de The Rolling Stones, mezclando elementos de disco, soul y rock clásico.

La interpretación vocal de Mick Jagger destaca por volver a utilizar un falsete que remite a la producción de finales de los años setenta y principios de los ochenta. En la grabación participan también Keith Richards y Ronnie Wood en las guitarras, mientras que Steve Jordan y Darryl Jones sostienen la base rítmica. Además, el veterano músico Steve Winwood colabora con el piano Rhodes y el órgano, aportando un sonido de inspiración clásica que encaja con la propuesta del tema.

El videoclip también ha despertado interés porque incluye un pequeño adelanto de otra canción inédita titulada Mr. Charm, que puede escucharse brevemente al final de la pieza audiovisual.