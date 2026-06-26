Qué objetos están prohibidos meter en los conciertos de BTS en el Metropolitano de Madrid

La gira ARIRAG llega a Europa, y el pistoletazo de salida lo da Madrid con dos conciertos los días 26 y 27 de junio. Se trata de la primera vez que BTS actúa en España, por lo que la ARMY esperaba estos shows con muchas ganas.

Este tour también supone la vuelta de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook a actuar juntos como BTS, y para celebrarlo en cada concierto el grupo de K-Pop sorprende con un set único de canciones durante el bis final.

Ahora el estadio Riyadh Air Metropolitano acoge a la boy band con los brazos abiertos. ¡Pero ojo! Hay una larga lista de objetos con los que no se puede acceder al recinto, así que te contamos todo lo que ni puedes llevar para disfrutar de los shows de BTS.

Los objetos prohibidos en el Metropolitano

En el recinto hay una lista de objetos prohibidos con los que no podrás pasar, tal y como informa el propio Metropolitano:

"Bolsos o mochilas de tamaño superior a 40 × 20 × 20 cm o capacidad superior a 20 l, cualquier tipo de arma u objeto punzante, cortante o contundente que pueda ser usado como arma, recipientes de vidrio, aluminio, metal o plástico rígido con capacidad superior a 50 cl, tapones de botella, latas, petacas y camelbacks, fuegos artificiales, bengalas o cualquier tipo de explosivo, bicicletas, patines, monopatines, skate o vehículos de motor personales, perfumes, desodorantes en spray o cualquier tipo de aerosol, sillas, mesas, neveras o colchonetas, prismáticos, punteros láser, carpas o tiendas de campaña, ventiladores de mano, pistolas de agua o elementos similares, paraguas rígidos, sombrillas y cascos de moto, banderas y pancartas con palo o cartelería superior a tamaño DIN A4, cámaras de fotos profesionales o réflex, GoPros, objetivos o lentes desmontables, accesorios, soportes, trípodes y palos selfie, máscaras u objetos que tengan el objetivo de ocultar la cara, bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas, equipos de grabación de audio o imagen (iPads, tablets, ordenadores, drones, etc.), animales, a excepción de perros guía, material de marketing o de venta no aprobado como flyers, pegatinas, etc., cualquier elemento que produzca ruido como megáfonos, sirenas o cornetas, etc. y cualquier objeto que el personal de seguridad de la organización considere peligroso, inapropiado u ofensivo".

Sin embargo, sí se permiten algunos otros:

"Botella de agua de plástico blando de máximo 500 ml y sin tapón.

Bocadillo o pieza de fruta para consumo propio envasado en papel film.

Bolso o mochila de tamaño máximo 40 × 20 × 20 cm o capacidad máxima 20 l, que será revisado en el acceso.

Teléfonos móviles, cargador móvil o batería externa pequeña (tamaño móvil).

Abanico y crema protectora solar o maquillaje de máximo 500 ml. No se permite formato spray o aerosol.

Cámara de fotos compacta sin objetivos ni lentes desmontables (no réflex).

Medicamentos, presentando documentación o justificante médico que acredite la necesidad".

Ten cuidado y revisa la lista para no llevarte ningún susto que te impida disfrutar de BTS.