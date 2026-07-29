La aplaudida reacción de Bustamante ante un fan borracho en pleno concierto: "Si no te comportas, te vas"

Este fin de semana, David Bustamante ha regresado a su tierra natal para actuar en la Semana Grande de Santander. Sin embargo, el concierto se ha visto opacado por la actitud de un espectador que acabó siendo expulsado del recinto. Las redes sociales han aplaudido la intervención del artista.

Todo comenzó cuando un individuo en claro estado de embriaguez empezó a molestar a varias personas del público. "Si no te comportas, te vas fuera, amigo. Las personas han venido a disfrutar", dijo Bustamante, que, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, interrumpió el show. "Si vuelve a molestar o algo, no tenéis más que decírmelo. Lo siento muchísimo, me encanta que estés aquí y te agradezco que estés como uno más, pero que nuestra fiesta no perjudique la fiesta de los demás", añadió.

A pesar de que el hombre aseguraba que sólo había bebido un chupito, el equipo del artista se vio obligado a expulsarlo del recinto. "Sin problemas, sin problemas. Suave, suave...", pedía el cantante del escenario mientras el personal de seguridad intervenía. "Te lo agradezco de verdad, lo que pasa es que hay sitios para todo. Hay sitios para beber, sitios para escuchar y sitios para todo... Lo siento muchísimo, amigo", concluyó antes de continuar con el concierto.

La agencia Galerna Press grabó el incidente en un vídeo que no ha tardado en viralizarse, y muchos usuarios en redes sociales han aplaudido la intervención del intérprete de Dos hombres y un destino por haber priorizado el bienestar de sus seguidores.