Daniella, la hija de David Bustamante, se postula a participar en La Velada de Ibai

El pasado sábado 25 de julio, alrededor de ocho millones de persona se conectaron al streaming de La Velada del Año VI de Ibai Llanos. IlloJuan, TheGrefg, Plex o Fabiana Sevillano han sido algunos de los protagonistas de esta sexta edición en la que también actuaron artistas como Bad Gyal, Anuel o Juanes.

Entre las más de 70.000 personas que vieron el evento en La Cartuja se encontraba Daniella Bustamante, la hija de David Bustamante y Paula Echevarría, que no ha dudado en aprovechar la oportunidad y hacerle una petición a Ibai.

"LA VELADA DEL AÑO VI🥊✨🔥 que pasada de noche y que feliz estoy❤️❤️❤️ @ibaillanos cuando quieras me llamas a mi…" ha escrito en su última publicación de Instagram. Aunque actualmente es menor de edad, la joven cumplirá los 18 años en agosto y acumula miles de seguidores en redes sociales.

Daniella acudió al evento junto amigas como la hija de la actriz Raquel Meroño o la influencer Ona Gonfaus, para animar a su amiga Marta Díaz. Además de la publicación de Instagram, la joven también ha compartido varios vídeos sobre La Velada en su perfil de TikTok.

Cabe recordar que su padre participó en La Velada del Año II, donde peleó contra Míster Jagger y, aunque no salió vencedor, es uno de los combates más icónicos del evento de Ibai Llanos. ¿Seguirá los pasos de David Bustamante la pequeña de la familia?