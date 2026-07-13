Arde Bogotá pone nombre y fecha de estreno a su tercer disco, 'Manufacturas de la gente sola'

Arde Bogotá lleva unos meses tejiendo lo que será su próximo álbum, pero estos últimos días el grupo se ha sacado un as en la manga para dejar claro que están de vuelta con nueva música.

La banda se apuntó como Bigger Splash en el cartel de festivales como el Mad Cool y en el BBK, y tan solo unas horas antes de su primera aparición en el escenario bajo este nombre lanzaron su nuevo single, Bigger Splash. Así, lo dieron todo en las distintas tarimas, pero fue en el festival BBK Live cuando Antonio García anunció lo que todos sus fans estaban esperando.

"El próximo 2 de octubre publicamos un disco llamado Manufacturas de la gente sola, que hoy por fin podemos descubrir su nombre, su cara, sus cancines y su portada", reveló el cantante, poniendo ya nombre y fecha de estreno al tercer álbum de Arde Bogotá.

"Muchísimas gracias a todos y todas por formar parte de esta aventura, de este club y de este experimento. Os esperamos en el resto de los pasos y en el resto de la historia", expresó Antonio ante los aplausos de los presentes.

Aunque todavía quedan unos meses para que se estrene Manufacturas de la gente sola, ya podemos escuchar sus adelantos Instrucciones y Bigger Splash. Y, tal y como revelaron en una entrevista con Europa FM, en este disco se han nutrido de distintos géneros musicales: "Hemos escuchado mucho post punk, hemos vuelto al grunge y también al flamenco y a la música tradicional española, y nos hemos escapado de todo".

El disco fue grabado en Los Ángeles, por lo que Arde Bogotá nos desveló que "ha influido mucho la escena californiana" en su tercer disco.