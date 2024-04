Ariana Grande comparte parte del proceso de 'eternal sunshine' y abre la puerta a una era infinita

Hace un mes del lanzamiento de eternal sunshine, el noveno álbum de estudio de Ariana Grande con el que regresó a la música por todo lo alto tras casi cuatro años.

La cantante comenzó dejando pistas en el estudio para después conquistarnos con tema como yes, and? y we can't be friends (wait for your love), que todavía no hemos conseguido sacarnos de la cabeza.

Ahora grande ha compartido en sus redes sociales un vídeo en blanco y negro del proceso de creación de su disco desde el estudio de grabación, en concreto su canción homónima.

Además, la artista ha hecho una declaración sobre esta etapa musical que ha dejado un poco desconcertados a sus seguidores, pues da a entender que este podría ser su último disco.

"No puedo esperar a todo lo que está por venir dentro de este ciclo de eternal sunshine (que solo ha comenzado y puede que nunca termine)", ha señalado la artista. ¿Se referirá entonces a que este es su último trabajo en la música?

Respecto a lo que está por venir, esperamos que cuando la cantante cierre finalmente el proyecto cinematográfico de Wicked, se embarque en una gira mundial para poder verla en directo.

Estamos deseando saber los nuevos planes musicales de Ariana.