Ariana Grande se convierte en Catwoman para seducir a su amor en el videoclip de 'The boy is mine'

Ariana Grande tiene un objetivo claro: conquistar el corazón de Penn Badgley cueste lo que cueste.

La artista ha lanzado este viernes el videoclip de The boy is mine, el tercero de su disco Eternal sunshine tras yes, and y We can't be friends (wait for your love). En él, refleja lo obsesionada que está del actor de You hasta el punto de crear una pócima para seducirlo.

El siguiente paso de su plan es entrar en su casa e inyectársela, por lo que se confecciona un traje de Catwoman y se desplaza por las oscuras azoteas de la ciudad hasta llegar y romper su ventana con sus afiladas garras felinas.

El videoclip está cargado de referencias pop, ya que comienza con unos informativos televisivos y las presentadoras son Brandy y Monica, el dúo que lanzó en 1998 el éxito The boy is mine y han servido a Ariana para componer su propia canción.

Además, para su look de Catwoman se ha basado en Michelle Pfeiffer en el film Superman Returns (1992).

Letra completa en castellano de 'The boy is mine'

¿Cómo puede ser? Tú y yo

Podría estar destinado a ser, no se puede dejar de ver

Pero no quiero armar un escándalo

Normalmente soy tan poco problemática

Tan independiente

Dime por qué

Porque el chico es mío, mío

Algo en él está hecho para alguien como yo

Bebé, ven, ven (Oh Dios)

Y Dios sabe que lo intento, pero no tiene sentido negarlo

El chico es mío

No puеdo esperar para probarlo

Va-vamos a entrеlazarnos

Las estrellas, se alinearon

El chico es mío

Mira cómo me tomo mi tiempo

No puedo creerlo

El chico es divino

El chico es mío

Por favor, entiende que esto no era lo que tenía planeado

Probablemente no apostaría ni un céntimo ni mi vida por esto

Debe haber una razón por la que

Mis amigas siempre me apoyan en situaciones complicadas

Dicen: "Está bien" (Está bien)

Sucede todo el ti-empo

[Pre-Coro]

Algo en él está hecho para alguien como yo

Bebé, ven, ven

Y Dios sabe que lo intento, pero no tiene sentido negarlo

El chico es mío

No puedo esperar para probarlo

Va-vamos a entrelazarnos

Las estrellas, se alinearon

El chico es mío

Mira cómo me tomo mi tiempo

No puedo creerlo

El chico es divino

El chico es—

Y sé que simplemente está destinado a ser

Y yo, yo asumo toda la responsabilidad de todos estos años

Te prometo que normalmente no soy

Así, mierda, esto es nuevo para mí, para mí

Pero no puedo ignorar mi corazón, chico

El chico es mío

No puedo esperar para probarlo (Oh)

Vamos a entrelazarnos

Las estrellas, se alinearon

El chico es mío

Mira cómo me tomo mi tiempo

No puedo creerlo

El chico es divino

El chico es mío